Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2024 3 вересня, медальний залік

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі, де напередодні українець Денис Остапченко здобув золоту нагороду у плаванні, а Ігор Цвєтков у легкій атлетиці, відбудеться шостий змагальний день (загалом буде розіграно 61 медаль).

ВІДЕО ДНЯ

Участь у змаганнях візьмуть 47 вітчизняних пара спортсменів у кульовій стрільбі, плаванні, стрільбі з лука, фехтуванні, настільному тенісі, волейболі сидячи, боці та легкій атлетиці.

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 3 вересня

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10:30. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко, стрільба з трьох положень, 50 метрів, клас SH1, кваліфікація.

10:30. Кульова стрільба. Ірина Щетнік, стрільба з трьох положень, 50 метрів, клас SH1, кваліфікація.

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10:30. Плавання. Юрій Шенгур, Євген Богодайко (на фото), Андрій Трусов, 100 метрів, спина, клас S7, кваліфікація.

10:38. Плавання. Юрій Божинський, 100 метрів, спина, клас S9, кваліфікація.

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11:15. Плавання. Анна Гонтар, 50 метрів, батерфляй, клас S6, кваліфікація.

11:21. Плавання. Ярослав Семененко, 50 метрів, спина, клас S5, кваліфікація.

11:25. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко, олімпійський лук, одиночний турнір, 1/16 фіналу.

11:30. Плавання. Ірина Пойда, 50 метрів, спина, клас S5, кваліфікація.

11:45. Настільний теніс. Ірина Шинкарьова, одиночний турнір, клас WS9, 1/8 фіналу.

11:51. Плавання. Ангеліна Мальцева, 100 метрів, вільний стиль, клас S3, кваліфікація.

12:04. Плавання. Кирило Гаращенко, 200 метрів, комплексний стиль, клас SM13, кваліфікація.

12:23. Легка атлетика. Микола Райський, Ярослав Окапинський, 400 метрів, клас Т37, кваліфікація.

12:25. Плавання. Ігор Німченко, 100 метрів, батерфляй, клас S10, кваліфікація.

12:30. Настільний теніс. Лев Кац, одиночний турнір, клас MS9, 1/8 фіналу.

12:30. Настільний теніс. Іван Май, одиночний турнір, клас MS9, 1/8 фіналу.

13:14. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим), 400 метрів, клас T12, фінал.

14:00. Фехтування на кріслах колісних. Наталія Морквич, одиночний турнір, шабля, категорія А, 1/16 фіналу.

14:30. Фехтування на кріслах колісних. Дмитро Сероженко, одиночний турнір, шабля, категорія Б, 1/16 фіналу.

14:30. Фехтування на кріслах колісних. Антон Дацько, одиночний турнір, шабля, категорія Б, 1/16 фіналу.

14:30. Боча. Артем Колінько, Наталія Коненко, мікст, пари, груповий етап.

14:45. Кульова стрільба, чоловіки, стрільба з трьох положень, 50 метрів, клас SH1, фінал.

14:50. Фехтування на кріслах колісних. Надія Долох, Олена Федота-Ісаєва, одиночний турнір, шабля, категорія Б, 1/16

фіналу.

15:10. Фехтування на кріслах колісних. Артем Манько, одиночний турнір, шабля, категорія А, 1/8 фіналу.

15:10. Фехтування на кріслах колісних. Андрій Демчук, одиночний турнір, шабля, категорія А, 1/8 фіналу.

15:30. Фехтування на кріслах колісних. Євгенія Бреус, одиночний турнір, шабля, категорія А, 1/8 фіналу.

17:00. Кульова стрільба, чоловіки, стрільба з трьох положень, 50 метрів, клас SH1, фінал.

18:30. Плавання, чоловіки, 100 метрів, спина, клас S7, фінал.

18:37. Плавання, чоловіки, 100 метрів, спина, клас S9, фінал.

19:00. Волейбол сидячи. Україна — Бразилія, груповий етап.

19:05. Плавання. Жінки, 50 метрів, батерфляй, клас S6, фінал.

19:27. Плавання, чоловіки, 50 метрів, спина, клас S5, фінал.

19:33. Плавання. Жінки, 50 метрів, спина, клас S5, фінал.

19:50. Боча. Артем Колінько, Наталія Коненко, мікст, пари, груповий етап.

20:00. Легка атлетика. Владислав Загребельний, стрибки у довжину, клас Т37, фінал.

20:04. Легка атлетика. Олександр Яровий, Максим Коваль, штовхання ядра, клас F20, фінал.

20:14. Стрільба з лука, жінки, олімпійський лук, одиночний турнір, фінал.

20:30. Плавання, жінки, 100 метрів, вільний стиль, клас S3, фінал.

20:40. Плавання, чоловіки, 200 метрів, комплексний стиль, клас SM13, фінал.

21:00. Настільний теніс. Наталія Космина, одиночний турнір, клас WS11, чвертьфінал.

21:13. Плавання, чоловіки, 100 метрів, батерфляй, клас S10, фінал.

21:50. Фехтування на кріслах колісних, чоловіки, одиночний турнір, шабля, категорія Б, фінал.

22:15. Фехтування на кріслах колісних, жінки, шабля, категорія Б, фінал

22:38. Легка атлетика. Наталія Кобзар, 400 метрів, клас Т37, фінал.

22:40. Фехтування на кріслах колісних, чоловіки, одиночний турнір, шаблі, категорія А, фінал.

23:05. Фехтування на кріслах колісних, жінки, одиночний турнір, шабля, категорія А, фінал.

Після п’яти днів боротьби за нагороди Паралімпійських ігор, які продовжаться до 8 вересня, медалі здобули спортсмени з 68 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 87 нагород (43 золотих, 30 срібних, 14 бронзових), за яким розташувалися Велика Британія — 54 (29−15−10), США — 42 (13−19−10), Бразилія — 38 (12−8-18), Франція — 34 (11−10−13), Австралія — 29 (8−9-12) та Італія — 28 (8−7-13). Україна з 35 нагородами (5−12−18) посідає 10-у позицію (за загальною кількістю нагород «жовто-сині» йдуть на 4-му місці).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська легкоатлетка Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

Фото IPC



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