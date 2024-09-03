Як зберігати моркву після збирання: урожай буде залишатися свіжим протягом багатьох місяців

З приходом осені настає час збирання моркви, яка може зберігатися кілька місяців. Щоб урожай якомога довше зберігав свої смакові та корисні властивості, йому необхідно створити відповідні умови. Інакше овочі швидко втратять хрусткість, стануть м’якими і менш апетитними. Як зберігати моркву, щоб вона довго залишалася твердою і соковитою? Спробуйте перевірені методи, які допоможуть насолоджуватися смаком міцних коренеплодів всю зиму (і навіть довше), пише Deccoria.

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Найкраще збирати моркву в похмурий, але бездощовий день, тому що вологі овочі складніше зберігаються. Робити це потрібно акуратно, щоб не пошкодити коренеплоди. Зібрана восени морква може зберігатися до кількох місяців. Однак їй необхідно створити відповідні умови, щоб вона якомога довше залишалася свіжою.

Спочатку підготуйте моркву до зберігання. Для цього ми вибираємо здорові, тверді, неушкоджені та без плям овочі. Потім очищаємо їх від будь-яких грудок землі (але ні в якому разі не миємо) і видаляємо зелене листя. Зберігати моркву потрібно в прохолодному і темному місці (але захищеному від морозу), так вона якомога довше збереже свої властивості. Найкраще для цього підійде підвал, комора або інше підсобне приміщення.

Якщо ми хочемо зберігати овочі довше, варто помістити їх у велику закриту ємність (скляну або пластикову). Потім наповніть посудину холодною водою, щільно закрийте і поставте в холодильник. Однак варто пам'ятати про заміну води кожні 4−5 днів. Завдяки цьому морква надовго збереже свої властивості, свіжість і чудовий смак. Ви навіть можете зберігати овочі в поліетиленовому пакеті, поклавши в нього вологий паперовий рушник і помістивши в холодильник (у ящик для овочів).

Хочете, щоб ваша морква залишалася хрусткою і твердою протягом декількох місяців? Можна зберігати її у вологому піску.

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Спочатку підготуйте ємність для зберігання овочів (наприклад, дерев’яний ящик). На дно насипте кілька сантиметрів вологого піску і викладіть моркву, стежачи, щоб вона не торкалася одна одної. Наступним кроком буде покрити їх ще одним шаром піску і повторювати процес, поки ємність не буде заповнена. Це дозволить зберегти овочі свіжими і твердими надовго.

Хорошим методом також є зберігання моркви в щільно закритих ємностях з листям, тирсою або лушпинням цибулі. Найкраще для цього підійде підвал або інше неопалюване приміщення. Це гарантує, що овочі проживуть всю зиму.

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Нагадаємо, як правильно заморозити овочі на зиму.

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