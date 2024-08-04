Чи прийшов час? На Корисному ТВ розповіли, як зрозуміти, що морква готова до того, щоб її почали вибирати

Вирішуючи, коли настав правильний момент для того, щоб почати вибирати цибулю чи інші культури, кожен городник зазвичай керується не календарем, а своїм досвідом та певними ознаками рослин.

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Про те, як правильно визначати час для того, щоб копати моркву, розповіли аграрії з YouTube-каналу «Корисне ТВ».

«Зрозуміти, що морква вже повністю визріла і готова до того, щоб її почали вибирати, дуже просто: треба оглянути рослину і звернути увагу на деякі ознаки», — радять аграрії.

Якщо ви бачите, що листя на моркві росте ще зелене, проте біля самого корнеплоду вже пожовтіло, це і є головною ознакою, що морква вже визріла і її потрібно збирати.

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Повного пожовтіння бадилля допускати не варто, бо пізно зібрана морква буде твердою і несмачною. А ще вона може потріскатися.

Після збирання у морквин відриваємо бадилля (це зробити дуже легко — однією рукою тримаємо коренеплід, а іншою — міцно затискаємо бадилля і відламуємо його).

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Зібрану моркву складаємо в ящики щоб вона провітрювалась на сонці. Потім, коли зберете весь врожай і підготуєте його до зберігання, усі ці ящики потрібно спустити у погріб, де завжди темно та прохолодно.

Якщо ж ваша морква вже зів'яла, можна покласти в ящики плівку і набрати в них вологого піску (на 2/3), встромиіши туди моркву. Так вона потягне вологу і знову стане твердою.

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