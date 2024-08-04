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Чи прийшов час? На Корисному ТВ розповіли, як зрозуміти, що морква готова до того, щоб її почали вибирати

10:55 4 серпня 2024
Молода морква

Вирішуючи, коли настав правильний момент для того, щоб почати вибирати цибулю чи інші культури, кожен городник зазвичай керується не календарем, а своїм досвідом та певними ознаками рослин.

Про те, як правильно визначати час для того, щоб копати моркву, розповіли аграрії з YouTube-каналу «Корисне ТВ».

«Зрозуміти, що морква вже повністю визріла і готова до того, щоб її почали вибирати, дуже просто: треба оглянути рослину і звернути увагу на деякі ознаки», — радять аграрії.

Якщо ви бачите, що листя на моркві росте ще зелене, проте біля самого корнеплоду вже пожовтіло, це і є головною ознакою, що морква вже визріла і її потрібно збирати.

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Повного пожовтіння бадилля допускати не варто, бо пізно зібрана морква буде твердою і несмачною. А ще вона може потріскатися.

Після збирання у морквин відриваємо бадилля (це зробити дуже легко — однією рукою тримаємо коренеплід, а іншою — міцно затискаємо бадилля і відламуємо його).

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Зібрану моркву складаємо в ящики щоб вона провітрювалась на сонці. Потім, коли зберете весь врожай і підготуєте його до зберігання, усі ці ящики потрібно спустити у погріб, де завжди темно та прохолодно.

Якщо ж ваша морква вже зів'яла, можна покласти в ящики плівку і набрати в них вологого піску (на 2/3), встромиіши туди моркву. Так вона потягне вологу і знову стане твердою.

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Також нагадаємо про цьогорічне відкриття аграрія з Київщини — томати, солодші за полуницю.

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