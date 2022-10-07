Як правильно заморозити овочі на зиму
Восени багато українців займаються заготівлею продуктів на зиму. Останнім часом стало популярним заморожувати овочі. Заморожування різних видів овочів має свою специфіку, пише уДачное место.
Так, огірки готують залежно від призначення: труть на тертці, якщо планують використовувати в салатах, нарізають кубиками для окрошки, шаткують кружальцями для прикраси. Помідори заморожують повністю, але тільки у разі їх маленького розміру. Якщо томати великі, їх подрібнюють у пюре для приготування соусів та супів або нарізають кружальцями, щоб у майбутньому покласти в рагу чи начинку піци.
Моркву потрібно терти на великій тертці чи нарізати шматочками. Зелений горошок звільняють від стручка, а потім розкладають по пакетах. Перці звільняють від серцевини та далі нарізають залежно від мети використання. Брокколі або цвітну капусту поділяють на суцвіття, обдають окропом і опускають у холодну воду. Сортують пакети після повного зникнення вологи з поверхні овочів.
А баклажани та кабачки ріжуть кубиками, якщо планують приготувати суп, оладки чи рагу. Також овочі нарізають кружальцями завтовшки 1 см, щоб надалі запекти їх або посмажити.
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