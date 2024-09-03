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Україна

У Полтаві побільшало жертв і постраждалих від удару баллістикою російських терористів

18:32 3 вересня 2024
Пошкоджений будинок

В Полтаві, де ворог завдав удару балістикою, поціливши в інститут зв'язку та медичний заклад, збільшилася кількість жертв.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, наразі відомо вже про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади — під завалами можуть перебувати 18 людей. Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що станом на 18:00 було відомо вже про 51 загиблого.

Також у місті пошкоджені 10 житлових будинків.

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Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону спростував заяви щодо шикування у момент ракетного удару по навчальному закладу. Близько 9 години ранку пролунала сирена й студенти пішли до укриття. За попередніми даними, по місту вдарили «Іскандерами-М» — вибух стався за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що під час нещодавнього нічного удару з повітря у Запоріжжі та Кривому Розі загинули люди.

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Фото «Суспільне»

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