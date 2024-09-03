Холодною чи гарячою водою мити підлогу: не робіть цю помилку

Ви можете подумати, що температура води, яку ви використовуєте для миття підлоги, не має значення. Однак виявляється, що вона може суттєво вплинути на якість прибирання. Не існує ідеальної температури води для миття підлоги, оскільки багато що залежить від типу поверхні, яку потрібно очистити, і від того, наскільки вона забруднена, пише polki.pl.

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Для миття сильно забруднених підлог доцільно використовувати теплу, але не гарячу воду. Якщо ви використовуєте холодну воду, ви не зможете ретельно вимити підлогу. Холодна вода для миття підлоги буде гарним вибором для прибирання у спекотний день. При високих температурах гаряча вода швидко випаровується, залишаючи на поверхні непривабливі розводи. Для видалення незначних забруднень і миття делікатних матеріалів, таких як ламінат або класичний паркет, варто використовувати прохолодну воду.

Багато хто з нас ставить собі питання, як часто використовувати швабру. Відповідь на це питання залежить від типу підлоги та кількості людей в будинку. Пам'ятайте, що не варто використовувати занадто багато води під час прибирання, оскільки надлишок води може пошкодити підлогу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чи варто мити підлогу з пральним порошком.

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