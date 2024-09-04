Бахрома: актуальний тренд сезону
Не тільки замша і брелоки — тренди нинішньої осені. Бахрома — теж елемент декору одягу, який цієї осені на піку популярності. Особливо стильно виглядає лаконічна бахрома під колір речі. Наприклад, чорна, що обрамляє низ безрукавки або сіра на рукавах джемпера.
Якщо у вас бахрома на спідниці, верх має бути мінімалістичним, без зайвих деталей. І, навпаки, з топом, декорованим бахромою, носіть спідницю або штани, не перевантажені декором.
Іноді бахрома може бути не продовженням речі, а покривати її — і це незвично.
Бахрома може бути і на взутті, і на сумці, але з тією ж умовою — тільки там. Винятком може бути поєднання сумки з бахромою і сережок або кулона з нею ж.
У холодну пору року, яка вже не за горами, будуть актуальні теплі шарфи з бахромою.
Купуючи річ з бахромою, продумайте, з чим її будете комбінувати. Адже іноді річ сама по собі гарна, а носити її нема з чим. Проконсультуйтеся з компетентним продавцем або стилістом. Зробіть селфі або фото в цій речі — і вам багато що стане зрозумілим.
Бахрома — елемент одягу, який привертає увагу, тому ваш образ має бути бездоганним.
Нагадаємо, як прати чорний одяг, щоб він не втратив колір.
Фото з альбому Ольги Сметанської15
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