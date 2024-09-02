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Стиль життя

«Замша і брелоки»: популярний модельєр назвав головні тренди осені-2024

19:45 2 вересня 2024
Андре Тан

Відомий український дизайнер Андре Тан, який нещодавно вразив зізнанням, розповів, якими будуть головні тренди осені-2024. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав відео, у якому детально пояснив, які фасони та кольори будуть пасувати у прохолодну пору року.

«Головна тенденція — жіночність, — написав Тан. — Ура (радію разом з вами). Це проявлятиметься в акценті на талії та прозорих тканинах. Силуети будуть хоч і з вираженими маскулінними плечима, але загалом елегантні. Кольори та стилістика цього сезону — вау».

За словами Тана, винні відтінки плавно перейшли з минулого сезону. Також актуальні хакі, болотний та інші відтінки зеленого кольору.

«З текстур — шкіра та замша ще довго будуть актуальні, — сказав Тан у відео. — Особливо зверніть увагу на коричневі замшеві сумки — вони точно будуть повсюди. Брелоки прикрасять сумки всіх модниць!»

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Офісний стиль, за словами дизайнера, стане більш вишуканим і водночас сексуальним.

Прихильниці дизайнера відреагували на його нотатки.

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«Жіночність в моді — завжди любов, і добре, що це знов тренд», — написали у коментарях.

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«Бордове пальто треба десь знайти, бо то любов, та сукні, сукні, сукні», — раділи підписниці.

«А як же я рада, коли про жіночність, сексуальність та ще й такі кольори як зелені і винні, дякую», — написали у відповідь.

Раніше «ФАКТИ» писали про інтерʼєрні тренди.

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