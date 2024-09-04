Яким категоріям переселенців продовжено виплати: пояснив адвокат

30 серпня 2024 року Кабінет Міністрів України вніс відповідні зміни до Постанови № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Ними передбачається продовження виплат на наступний шестимісячний період для особливо вразливих категорій ВПО, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розвіяв міфи про аліменти.

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Виплати продовжені внутрішньо переміщеним особам, які зараз отримують державну допомогу на проживання відповідно до визначених раніше категорій вразливості. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів та людей з інвалідністю.

«Виплати буде продовжено автоматично, додатково нікуди звертатися не потрібно.

Якщо людині з технічних причин не було продовжено виплату допомоги автоматично, але вона має на неї право, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення/ЦНАП.

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Допомога для громадян, які проживають в Україні й мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн".

Щоб підтвердити, що ВПО і далі відповідають критеріям для отримання виплат, держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин, зазначає адвокат. Якщо змін не відбулось — родини будуть отримувати виплати до лютого 2025 року.

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Раніше адвокат пояснив нюанси спрощеної процедури встановлення факту участі у бойових діях.

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