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Суспільство та люди

Воєнний стан не впливає на пеню: адвокат розвіяв міфи про аліменти

21:03 24 серпня 2024
Малюк та гроші

У більшості випадків штрафи за правопорушення сплачуються громадянами в бюджет держави. Своєю чергою, штрафи, призначені через аліментну заборгованість, мають дещо інше спрямування, зазначає адвокат Олександр Головченко, який пояснював, кого можуть зобов’язати платити аліменти батькам.

«Міф 1 — штрафи за борги по аліментах призначаються в судовому порядку.

Закон України «Про виконавче провадження» встановлює процедуру примусового стягнення дитячих коштів. Одним із дієвих способів впливу на боржника є накладення фінансових санкцій у вигляді штрафів.

Оскільки рішення про стягнення аліментів перебуває в органах державної виконавчої служби, саме державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу. Тому йти з цим питанням до суду не потрібно.

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Міф 2 — за призначенням штрафів треба звертатися особисто до виконавця.

Насправді державний виконавець в рамках виконавчого провадження, керуючись вимогами законодавства, самостійно накладає штраф, без особистого звернення стягувача".

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Міф 3, з яким часто стикаються українці — штрафи за несплату аліментів є фіксованими.

«Штраф накладається у відсотковому співвідношенні до сукупного розміру заборгованих дитячих платежів за певний період.

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  • За 1 рік несплати аліментів — 20% від загальної суми боргу;
  • за 2 роки — 30%;
  • за 3 роки — 50%.

Міф 4 — штрафні кошти, стягнуті за несплату аліментів, перераховуються в бюджет держави.

Штрафи за несплату аліментів мають не лише виховний, а й цільовий характер. Так, відповідна сума коштів в повному обсязі перераховується на користь дитини".

Неправдою є і те, що під час війни призупиняється накладання будь-яких фінансових санкцій за прострочення аліментних платежів.

«Запровадження воєнного стану не встановлює заборон для нарахування пені за прострочення сплати аліментів. А отже, невиконання батьківських обов’язків та несплата аліментів обов’язково призведе до нарахування штрафу».

Раніше адвокат роз’яснював які документи потрібно надати при доведенні родинних стосунків.

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