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Суспільство та люди

Встановити факт участі у бойових діях стало простіше: адвокат пояснив нюанси

21:04 2 вересня 2024
війна РФ з Україною

Кабмін ухвалив постанову, якою вніс зміни до Порядку встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Завдяки цьому процедура встановлення факту участі в бойових діях стане простішою, пояснює адвокат Олександр Головченко.

«Відтепер можна подавати документи через ЦНАП незалежно від адреси свого задекларованого/зареєстрованого місця проживання чи перебування. Також можна надавати копії деяких документів замість їхніх оригіналів; надавати відповідні довідки на підставі раніше ухваленого міжвідомчою комісією рішення про встановлення факту безпосередньої участі в заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в заходах», — зазначає юрист.

За словами Головченка, розгляд документів міжвідомчою комісією, за новими правилами, відбуватиметься, дотримуючись черги реєстрації в Мінветеранів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стануть на військовий облік. Також читайте, кого можуть мобілізувати вже у вересні.

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