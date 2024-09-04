Через будівельні афери власників припиняє своє існування чернігівський «Полікомбанк»

56-й з 63-х банків України дійшов до межі ліквідації: чернігівський «Полікомбанк» став жертвою будівельних схем своїх же власників — родини Тарасовців, повідомляє kp.ua.

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Цей невеличкий кишеньковий банк був створений як інструмент для будівельного бізнесу цієї родини. Однак проблеми у будівельному бізнесі довели банк до нездатності відповідати нормам Нацбанка щодо капіталізації та забезпечення кредитів ліквідними залогами, оскільки заставами тут виступають численні недобудови Тарасовців.

Керівник банку Микола Тарасовець має двох синів: Юрія та Олександра. Вони теж співвласники «Полікомбанку». Крім того, вони володіють кількома будівельними компаніями, найбільша з яких — «ОСНОВА-БУД-7». Більшою мірою нею керує Юрій, але вона є перлиною імперії Тарасовців і одночасно — основним позичальником родинного «Полікомбанку».

Беззаперечним доказом того, що «Полікомбанк» вже сміливо можна назвати «колишнім», є вимога Нацбанку провести докапіталізацію та забезпечити кредити ліквідними заставами. Але грошей на докапіталізацію Тарасовці не мають і, крім того, застави — об’єкти «ОСНОВА-БУД-7» не є ліквідними, оскільки переважна більшість з них — недобудови, тобто їхня ринкова вартість не здатна забезпечити реальні застави.

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Цей факт вказує на дві умови, за яких банк може вижити:

«ОСНОВА-БУД-7» існуватиме доти, доки «Полікомбанк» даватиме їй гроші;

«Полікомбанк» існуватиме доти, доки «ОСНОВА-БУД-7» продаватиме житло.

Невиконання хоча б однієї умови веде до краху всього бізнеса Тарасовців та їхніх клієнтів. Це вже відбувається прямо зараз, адже «ОСНОВА-БУД-7» більше не може будувати і продавати житло. Таким чином, «Полікомбанк» вже майже мертвий, оскільки власники банку і цієї компанії створили незаконну схему кредитування пов’язані з банком компанії.

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Так, одним з помітних об’єктів «ОСНОВА-БУД-7» став елітний 16-поверховий будинок по вулиці Київській, 7, який назвали ЖК «КиївSky». До 2020 року компанія отримала від покупців гроші — були продані усі квартири, хоча будинок ще знаходився на стадії зведення. Однак і досі у цьому будинку нема електрики, бо її просто не провели. Крім того, елітний будинок не має опалення і газу, оскільки Тарасовці так і не збудували обіцяну автономну систему. Так само тут не буде і підземного паркінгу.

Другий неліквідний об’єкт — мікрорайон «Масани» на вулиці Незалежності. Тут за вже придбане і здане в експлуатацію житло компанія Тарасовців вимагала доплату у розмірі від 200 тисяч гривень.

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Третій об’єкт «ОСНОВА-БУД-7» — ЖК «Олександрівський». Цей комплекс мав складатися одразу з кількох будинків. Всі вони вже продані. А будинків — нема.

Раніше повідомлялось, що Юрій Тарасовець заробив мільйони доларів, будуючи житло. Однак багато його будинків так і не були здані в експлуатацію, а інші мають суттєві дефекти, недоробки і проблеми з законом.

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