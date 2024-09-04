Елтон Джон втрачає зір: що відбувається зі знаменитим музикантом

Знаменитий британський співак, піаніст і композитор Елтон Джон, який минулого року був ушпиталений після падіння, 3 вересня повідомив своїм шанувальникам в Instagram, що він частково втратив зір через перенесену очну інфекційну хворобу.

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77-річний виконавець хіта «Rocket Man» у своїй заяві зазначив, що на одужання «потрібен час». «Влітку я боровся із серйозною очною інфекцією, через яку, на жаль, одне око може бачити лише частково. Я одужую, але це дуже повільний процес, і знадобиться деякий час, перш ніж зір відновиться на ураженому оці», — написав він.

За його словами, лікарі, медсестри і члени сім'ї допомагають йому одужати і піклуються про нього вже кілька тижнів, поки він відновлюється вдома. Він досяг «прогресу в лікуванні» і «почувається позитивно».

Деякі відомі друзі співака, зокрема модельєр Донателла Версаче, зірка кантрі Ті Джей Осборн і Гелена Крістенен, висловили Елтону свою підтримку. «Посилаю тобі стільки любові, Елтоне! Одужуй швидше. Люблю тебе», — написала Донателла, а Осборн побажав Джону: «Не квапся і одужуй, Елтоне. Ми чекатимемо твого повернення, коли ти будеш здоровий і готовий».

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Як писали «ФАКТИ», сер Елтон Джон завершив кар'єру 2023 року після свого світового турне Goodbye Yellow Brick Road. Співак є кавалером ордена Британської імперії, сер Елтон Джон протягом своєї 50-річної кар'єри продав понад 300 мільйонів платівок, 52 його сингли входили до британського топ-40. Джон — один із найбільш комерційно найуспішніших виконавців у світі, 23 його сингли входили до американського топ-40, 16 потрапляли до першої десятки і шість піднімалися на перше місце. Один із них — Candle in the Wind 1997 року — розійшовся 37-мільйонним тиражем.

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