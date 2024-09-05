40.86 / 41.39 45.35 / 46.02
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Без батька залишилося троє доньок»: на війні загинув боєць з Рівненщини

20:05 6 вересня 2024
загинув Михайло Орлов

Ще один герой віддав життя, відстоюючи нашу свободу. На Рівненщині громада попрощалася з Михайлом Орловим, який загинув 18 червня 2024-го, виконуючи військове завдання на Донеччині. Тільки тепер захисника змогли нарешті повернути додому. Йому було лише 39 років, про це повідомляє Здолбунівська міська рада.

«Майбутній воїн, закінчивши дев’ятирічку, працював різноробом. Після повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну у травні 2022 року. Спочатку перебував у Чернігові, згодом воював на Донецькому напрямку. Отримавши сертифікат про здобуття навичок стрільця-зенітника переносного зенітного ракетного комплексу, навчав побратимів цієї справи», — написали земляки героя.

Перебуваючи на передовій, Михайло Орлов служив водієм бронемашини. Доставляв групи бійців на позиції та евакуйовував поранених з місць, куди не могли добратися медики. Часто працював під потужними обстрілами.

«Михайло захищав Україну понад два роки… Без батька залишилося троє доньок», — повідомили у громаді.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що на війні з російськими окупантами загинув знаменитий український спортсмен, чемпіон світу, віцечемпіон Всесвітніх ігор із кікбоксингу Роман Головатюк.

РЕКЛАМА

32

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Український паспорт

Тільки не паспорт і не посвідчення водія: які документи мають право вилучати представники ТЦК

Військовий квиток

«Забиратимуть» всіх чоловіків? Чому ТЦК та СП почали працювати цілодобово

шоу «Холостяк»

«Не хочеться сезон дивитись»: мережа вибухнула після допису на сторінці «Холостяка»

Таро-прогноз

Таро-прогноз на тиждень з 09 по 15 вересня від мольфара Макса Гордєєва

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту