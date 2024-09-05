«Без батька залишилося троє доньок»: на війні загинув боєць з Рівненщини

Ще один герой віддав життя, відстоюючи нашу свободу. На Рівненщині громада попрощалася з Михайлом Орловим, який загинув 18 червня 2024-го, виконуючи військове завдання на Донеччині. Тільки тепер захисника змогли нарешті повернути додому. Йому було лише 39 років, про це повідомляє Здолбунівська міська рада.

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«Майбутній воїн, закінчивши дев’ятирічку, працював різноробом. Після повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну у травні 2022 року. Спочатку перебував у Чернігові, згодом воював на Донецькому напрямку. Отримавши сертифікат про здобуття навичок стрільця-зенітника переносного зенітного ракетного комплексу, навчав побратимів цієї справи», — написали земляки героя.

Перебуваючи на передовій, Михайло Орлов служив водієм бронемашини. Доставляв групи бійців на позиції та евакуйовував поранених з місць, куди не могли добратися медики. Часто працював під потужними обстрілами.

«Михайло захищав Україну понад два роки… Без батька залишилося троє доньок», — повідомили у громаді.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що на війні з російськими окупантами загинув знаменитий український спортсмен, чемпіон світу, віцечемпіон Всесвітніх ігор із кікбоксингу Роман Головатюк.

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