У травні лише закінчив військову академію: на війні загинув 21-річний лейтенант з Полтавщини

Він завжди мав сміливість брати на себе відповідальність за інших, крок за кроком втілював свою мрію в життя, ще з шкільних років готував себе до військової справи, повідомляє Котелевська громада. Та безжальна війна обірвала життя молодого лейтенанта 22 серпня 2024 року. Михайло Білоніг прийняв свій останній бій з ворогом на сході України.

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Тепер з ним попрощалися у рідній Котельві…

«Золотий» хлопець, кращий із кращих, надзвичайно відповідальний і старанний, чесний і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу і підтримати — таким Михайла знали всі: однокласники, друзі і вчителі, односельці. У 2020 році із золотою медаллю закінчив Котелевську гімназію № 1 ім.С.А.Ковпака. Саме тут він формував свою витривалість, справжній патріотизм та жагу до перемоги. Цьому сприяла його багаторічна активна участь у складі рою Котелевські джури, які постійно займали призові місця у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») на різних рівнях. Вже тоді хлопець мав хороші навички стрільця. А ще був відмінним спортсменом".

За словами земляків, вагань з вибором закладу вищої освіти для подальшого навчання у Михайла Білонога не було зовсім.

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Він обрав омріяну Одеську військову академію. Став курсантом факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти, який успішно закінчив у травні цього року у званні лейтенанта.

«Саме про таких, як він, завжди говорять — це цвіт нації!»

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Сотні синьо-жовтих прапорів майоріли всюди, дорога була всипана квітами в пам’ять про нього… Чин відспівування і прощання із полеглим воїном відбувся у Свято-Вознесенському храмі та на подвір’ї батьківського дому. Поховали героя на Святицькому кладовищі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині загинув 23-річний доброволець з Черкащини.

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