Дрони атакували вночі Львівщину та Дніпропетровщину: рятувальники гасять пожежі (фото)

Уночі 6 вересня росіяни знов атакували Україну бойовими безпілотниками, а також керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей.

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За інформацією Командування Повітряних сил, ворог запустив 44 ударні БпЛА типу «Shahed» з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Чауди.

«В результаті протиповітряного бою станом на 8.00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників — локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі», — йдеться у повідомленні.

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Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу «шахед» — «герань-2», повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

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На місці падінні уламків загорілися 4 вантажівки. Пожежу вдалося загасити, але машини ремонту не підлягають.

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За словами Козицького, цієї ночі, ворог атакував Львівську область трьома ударними безпілотниками. Українська ППО їх знешкодила. Жертв чи постраждалих — нема.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що після падіння уламків шахеда поблизу Львівської громади здійнялась пожежа, горять складські приміщення.

Разом зх тим, у росЗМІ повідомили, що на Львівщині удару завдано по контейнерному терміналу та складам передмісті Львова, куди звозять техніку, боєприпаси з Польщі для ЗСУ.

Зазнала ударів й Дніпропетровська область. З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини.

«По Нікопольському били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ „Град“. У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи», — йдеться у повідомленні очільника ОВА Сергія Лисака.

За його словами, на Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. На щастя, минулося без жертв.

Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.

Близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину. Пошкоджені житлові будинки. Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляли «ФАКТИ», окупанти з постійною періодичністю обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, й Кривий Ріг. Так, у кінці серпня окупанти атакували готель у Кривому Розі. На початку вересня також було атаковано готель центрі міста, загинули люди.

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