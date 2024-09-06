Власник «Текстиль-Контакту» звинувачує Голосіївську прокуратуру в замовній справі та допомозі рейдерам: що відбувається

Голова Всеукраїнського обʼєднання роботодавців легкої промисловості та власник підприємств з виробництва військової форми та товарів для дітей Олександр Соколовський, заявляє про відкриття проти нього замовної справи. Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на Facebook підприємця.

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Замовником справи, на думку Соколовського, є ексдепутат Київради Сергій Котвицький, а виконавцями — прокурор Шаповалов та поліцейський Никоненко.

«Це класичний приклад того, як „рєшали-комерсанти“ рейдерять підприємства за підтримки прокурорських „оборотнів“ у погонах», — цитує «Інтерфакс-Україна» бізнесмена.

Соколовський пояснює, що справа стосується зупиненого проєкту — кількох тисяч квадратних метрів занедбаних будівель колишнього піонертабору на околиці Києва на площі 10 га. Для проєкту наразі підшукується співінвестор, а місту йде плата за землекористування.

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Однак, за словами власника «Текстиль-Контакту», певний час тому на нього вийшов ексдепутат Київради Сергій Котвицький із пропозицією забрати це підприємство, побудувати там котеджне містечко, а потім розрахуватися квадратними метрами.

Потім, пише Соколовський, відбулося порушення кримінальної справи Голосіївською прокуратурою і пропозиція Котвицького «щось вирішувати», на яку Соколовський не відреагував, і рік тому до нього і ще 6 локацій уже прийшли з обшуком.

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Пізніше рієлтори виставили об’єкт на продаж, а розміщення оголошення, за його словами, замовив Котвицький, після чого прокурор Олександр Шаповалов «випадково» натрапив на це оголошення та використав його як підставу «для розслідування криміналу», а згаданий ексдепутат знову запропонував «врегулювати питання» з прокуратурою, але отримав відмову.

«І ось минулого тижня директору підприємства і моєму партнеру в один день вручають підозри. І відразу вони отримують виклики до суду для визначення запобіжного заходу», — повідомляє Соколовський.

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Він зазначив, що прокурор Шаповалов запропонував суду для кожного з них заставу в сумі 23 млн грн.

«Настав час гнати цих мародерів у мантіях і погонах. Вони роблять країну непридатною для бізнесу і для життя», — вважає Соколовський.

Власник «Текстиль-Контакту» нагадує, що декілька його підприємств визнані стратегічними для оборони і економіки, на 12 фабриках працює понад 1500 осіб і тільки за 2023 рік його підприємства сплатили 442 млн грн податків.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині податківці блокують діяльність підприємства «Шервул», поставивши під загрозу зриву військових контрактів на понад 120 мільйонів грн.

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