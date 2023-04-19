Зрив військових контрактів на понад 120 мільйонів: податкова прискіпливість чи тиск на бізнес?

Під час війни всі сили мають консолідуватися, бо битву виграє армія, а війну — економіка. Але щось в цій формулі не працює. Особливо на Сумщині. Вже другий раз поспіль за короткий період діяльність підприємства, яке є найбільшим платником податків у Сумській області та фактично формує обласний та місцевий бюджети, було знову заблоковано. Перший раз підставою для фіскалів стали 100 мільйонів гривень, які підприємство «Шервул» отримало на свої корпоративні рахунки з держбюджету у якості податкового відшкодування. Тоді «припущення» прокурора щодо несплати сумським текстильним підприємством податків коштувало чималих нервів — бо були заблоковані всі рахунки, у тому числі ті, з яких сплачувалися податки та зарплатня працівникам. Адвокати підприємства виграли апеляцію, рахунки розблокували, а рішення Генпрокуратури було взагалі визнане протиправним.

Але вже в квітні ситуація навколо підприємства отримала продовження. Виробник заявив про адміністративний тиск через блокування податкових накладних та віднесення підприємства до категорії ризикових. Ця ситуація загрожує зривом військових контрактів з Міноборони та Нацгвардією, скороченням чисельності працівників чи взагалі банкрутством.

«Регіональною комісією головного управління державної податкової служби у Сумскій області було прийнято рішення по нашому підприємству щодо включення у категорію ризикових. Відповідно, кожна наша податкова накладна на даний час блокується, що не дає можливості нам поставити на прихід сировину й виготовляти продукцію на замовлення Міноборони та іншим військовим частинам, які замовляли військову форму у нашого підприємства», — говорить адвокат ТОВ «Шервул» Євген Страшок.

Адвокат ТОВ «Шервул» Євген Страшок

Він наголосив, що санкції Міноборони за недотримання строків постачання кінцевого продукту досить вагомі й це може стати в майбутньому причиною банкрутства підприємства й втратою робочих місць понад 200 працівників.

«У минулому році було сплачено понад 20 мільйонів гривень лише податку на прибуток. До того ж наша компанія надає допомогу не лише військовим. Ми співпрацюємо з великими мережами українських супермакетів. Ця ситуація взагалі б’є по всій господарській діяльності та повністю шкодить нашій діловій репутації. Ми звернулися до Державної податкової служби України, а також залучили до діалогу Обласну військову адміністрацію, яка буде допомагати у комунікації з податківцями. Бо ми не можемо отримати жодних пояснень по конкретних операціях», — розповів Страшок.

17 квітня за закритими дверима відбулася робоча нарада. Журналістів на неї не пустили. Пізніше її підсумки прокоментував Євген Страшок.

«Вона відбулася за участі представників головного управління ДПС у Сумській області, заступника керівника Сумскої обласної військової адміністрації, представників правоохоронних органів. Ми надали всі документи та пояснення щодо незаконних дій податківців. Вважаємо, що це продовження історії щодо тиску на підприємство. На даний час у нас на виконанні понад вісім договорів з Міноборони, більш трьох з Нацгвардією на суму понад 120 млн грн. А через дії податківців строки постачання будуть зірвані, а санкції за невиконання цих зобов’язань можуть призвести до банкрутства нашого підприємства. Чекаємо на пояснення податківців у п’ятницю (21 квітня.- Авт.)», — розповів адвокат.

До речі, представник Обласної держподаткової служби у коментарі знімальній групі відмовив, пославшись на зайнятість.

Представник Обласної держподаткової служби у коментарі відмовив

Трудовий колектив групи компаній стратегічно важливого для Сумщини підприємства наголошує, що працює в межах чинного законодавства, інтегрує передові технології, сумлінно сплачує податки в бюджет та не толерує корупцію. Там наголосили про рішучість захищати у правовому полі свої права.

«Ми працюємо на території області понад 10 років. Ми завжди відкриті до діалогу. Але такі вчинки контролюючих органів безпосередньо зумовлюють активну громадську позицію нашого підприємства та дотримання нашої антикорупційної програми. Всі питання ми будемо вирішувати виключно в рамках чинного законодавства. Тому ми дякуємо військовій адміністрації області, що звернула увагу на це питання та всіляко нас підтримує. Ми надали повний перелік документів. Чекаємо на результат. Та сподіваємось, слова податкової не будуть розходитися з ділом», — додав адвокат.

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