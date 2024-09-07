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Цілили по Верховній Раді: біля будинку парламенту знайшли уламки російських дронів (фото)

10:39 7 вересня 2024
Уламки біля Верховної Ради

Після нічної атаки росіян по Україні біля будівлі Верховної Ради у центрі Києва упали уламки збитих російських дронів.

Про це повідомили в Раді.

«Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України», — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, пошкоджень у будівлі не виявили.

Зазначимо, що вночі 7 вересня росія випустила по Україні 67 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборонили знищили 58 «Шахедів». Шість дронів полетіли у напрямку росії, білорусі та Луганської області. Ще декілька безпілотників було втрачено локаційно.

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ППО працювала в 11 областях України, а саме у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській.

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Нагадаємо, що в столиці також працювала ППО та лунали вибухи. Відомо, що у декількох районах упали уламки збитих «Шахедів». За даними місцевої влади, у Дніпровському районі виявили уламки на території дитячого садочку, а у Печерському районі була невелика пожежа.

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