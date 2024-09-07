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Сили ППО знищили всі «шахеди», що прямували на Київ, після падіння уламків дронів виникли пожежі

8:29 7 вересня 2024
Шахед

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на суботу, 7 вересня, російський ворог почав запускати хвилями «шахеди» по Києву. Близько 2:00 у Київській області було чутно вибухи через роботу протиповітряної оборони. Після 3:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу, повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Невдовзі у столиці пролунала серія потужних вибухів через роботу ППО по безпілотниках.

«Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18-ть хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі», — зазначив Попко.

У КМВА уточнили, що у столиці у Печерському районі було падіння уламків «Шахедів» за чотирма різними адресами. В адміністрації зазначили, що попередня інформація про падіння в Дніпровському районі — не підтвердилася.

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Як розповів чиновник, у Печерському районі виявлено загоряння на відкритій місцевості, і воно вже ліквідоване.

Попередньо, без жертв та руйнувань, додав керівник КМВА.

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Як писали «ФАКТИ», вранці 6 вересня росіяни знов атакували Дніпропетровщину — балістикою вдарили по Павлограду.

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