Селена Гомес стала мільярдеркою: названо джерела прибутків співачки

Всупереч тому, що головне бажання Селени Гомес — завести дітей зі своім бойфрендом Бенні Бланко, вона також не втрачає шансів на фінансовому фронті, і нещодавно стала доларовим мільярдером.

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Про це повідомило видання Bloomberg, яке проаналізувало всі джерела доходу співачки.

За даними видання, статки 1,3 млрд доларів 32-річна зірка заробила здебільшого (понад 80%) на своєму бізнесі — Селена володіє косметичним брендом Rare Beauty Brands Inc., який активно співпрацює з іншими знаменитостями.

Інші види діяльності для Гомес не такі прибуткові. Наприклад, роль у популярному серіалі «Вбивства в одному будинку», який вже продовжили на п'ятий сезон (за кожен з попередніх Селена отримала мінімум по 6 млн доларів), принесла їй трохи більше 1% від її капіталу.

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На доходи від концертної діяльності припадає близько 4,8% її статків, на продажі альбомів — 1,8%. Нагадаємо, що у Селени три студійні альбоми, але в тури вона не їздить з 2016 року, натомість розвиваючи акторську кар'єру.

Також Гомес є однією із засновниць платформи Wondermind, яка надає допомогу людям із психічними розладами та займається дослідженнями ментального здоров'я. 2022 року вартість проекту оцінювалася в 100 млн доларів. Крім цього, при оцінці фінансового стану Гомес Bloomberg враховував вартість її проданої нерухомості, доходи від угод зі стрімінговими сервісами та партнерських відносин з брендами — лише реклама в соцмережах приносить Гомес мільйони доларів.

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Той факт, що Селена є третьою за кількістю передплатників в Instagram, дозволяє їй успішно просувати свої та чужі продукти.

Нагадаємо, сама молода американська співачка Тейлор Свіфт теж увійшла до світового рейтингу доларових мільярдерів Forbes. За даними видання, статки виконавиці становлять 1,1 мільярда доларів. Як зазначає Forbes, Свіфт стала мільярдеркою у жовтні минулого року завдяки світовому турне Eras.

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