Мріють про дітей: Селена Гомес поділилася «щасливими» фото з бойфрендом Бенні Бланко

Ніщо не може зрівнятися з відчуттям, коли тобі дуже, дуже комфортно зі своїм партнером. Зрештою, що може бути краще, ніж в заспаних піжамах притиснутися один до одного на дивані, потрясти розпатланим волоссям і не турбуватися про макіяж. Здається, саме на такому етапі перебувають стосунки Селени Гомес та її бойфренда Бенні Бланко, пише видання In Style.

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В Instagram Гомес виклала серію знімків, на яких закохані обіймаються, цілуються та ніжаться на сонці.

«Дякую, що ділишся зі мною своїм життям сьогодні й щодня», — написала Гомес під світлинами.

Селена Гомес з бойфрендом Бенні Бланко не приховують свого щастя

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Гомес і Бланко офіційно зустрічаються з грудня минулого року. Відтоді вони практично нерозлучні, часто з'являються на сторінках один одного в соціальних мережах. Лише кілька днів тому Бланко продемонстрував своє кохання до Гомес, коментуючи її пост в Instagram з нагоди дня народження: «У мене є найгарячіша дівчина в грі, яка носить мій ланцюжок», — маючи на увазі прикрасу Гомес у формі літери «B».

Цей коментар з'явився через кілька днів після того, як пара взяла участь у TikTok, щоб розповісти про свої стосунки у грі «Who's Most Likely To». Під час шоу їх запитали: «Хто сказав „я тебе кохаю“ першим?» — і Гомес вказала на себе, а Бланко ніжно поцілував її в плече.

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Щобільше, пара розповіла про свої плани на майбутнє. Судячи з усього, Селена з партнером вже розглядають шлюб і дітей як реальну можливість.

«Це моя наступна мета на футбольному полі. У мене багато хороших дітей, багато племінників. Це моя фішка. Я люблю бути поруч з дітьми», — сказав Бланко.

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На жаль, інша зіркова пара — Дженніфер Лопес і Бен Аффлек — на межі розлучення. Як повідомляли «ФАКТИ», Дженніфер відсвяткувала свій 55-й день народження без чоловіка. А Бен у відповідь влаштовує грандіозну вечірку з нагоди отриманої свободи.

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