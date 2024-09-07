У КМДА відповіли на інформацію про «необхідність робити 5-денні запаси води»

Попри забруднення води у річці Сейм, ситуація з якістю води у Києві контрольована. Фахівці розробляють комплекс заходів у випадку, якщо буде погіршення якості питної води.

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Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, спростувавши таким чином інформацію про необхідність робити запас води на 5 днів.

У КМДА зазначили, що профільні служби моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро. Якщо якість води погіршиться, «Київводоканал» знезаразить воду.

За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Але у КМДА наголошують, що підстав для паніки немає, оскільки показники питної води у Києві залишаються в нормі.

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«На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою», — йдеться у повідомленні.

У КМДА не виключили, що окремі організації можуть закликати зробити запаси води.

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Зазначимо, що нещодавно в Україні зафіксували забруднення річок Сейм та Десна. У річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускалася по течії з російського кордону. Через відсутність комунікації між рф та Україною залишається невідомим, чи це було умисне забруднення, чи випадкове.

На тлі цього у мережі почали з'являтися повідомлення про нібито погіршення якості питної води у Києві та заклики до жителів столиці робити запаси води на 5 днів з розрахунку, що масиви отруєної води досягнуть столиці 10 вересня.

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У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що загрози для Києва немає. Наголошується, зараз не фіксується погіршення якості питної води у столиці.

Нагадаємо, що нещодавно столицю спіткали неприємності з якістю повітря — під Києвом горіли торфовища.

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