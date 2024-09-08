Іран відкидає звинувачення у передачі балістичних ракет росії

Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку спростувало повідомлення західних ЗМІ про те, що Ісламська Республіка передала росії балістичні ракети для використання у війні в Україні, пише видання IRNA.

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«Позиція Ірану щодо конфлікту (так тут називають війну. — Авт.) в Україні залишається незмінною, — йдеться в повідомленні представництва Ірану при ООН. - Іран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам, які беруть участь у конфлікті, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення від переговорів про припинення вогню».

Іранська місія також закликала припинити передачу зброї будь-якій з супротивних сторін.

«Іран не тільки сам утримується від таких дій, але й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, що беруть участь у конфлікті», — зазначається в заяві представництва.

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Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані категорично відкинув звинувачення у листах, які він надіслав голові ООН та голові Ради Безпеки.

«Це парадоксально і лицемірно, що три країни, які беруть безпосередню участь в українському конфлікті й значною мірою сприяють його ескалації, постачаючи сучасну зброю, сміливо висувають такі безпідставні претензії до Ірану», — заявив Іравані, додавши, що надання західного озброєння «продовжило» війну в Україні й завдало шкоди цивільному населенню та цивільній інфраструктурі.

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Нагадаємо, що про постачання іранських балістичних ракет росії для використання у війні в Україні написали кілька західних ЗМІ, серед яких WSJ та Bloomberg. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до «драматичної ескалації», а Україна попередила Іран про руйнівні наслідки для їхніх відносин.

Також СБУ оголосила заочну підозру іранському бригадному генералу, який особисто координував атаки по Україні «шахедами».

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