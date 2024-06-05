Отримання відстрочки: у військкоматі пояснили, що потрібно зробити, якщо ви дійсно маєте на неї право

В Україні триває загальна мобілізація, проте є громадяни, котрі можуть отримати відстрочку. Що потрібно знати про неї — пояснили у службі зв’язків з громадськістю Одеського обласного ТЦК та СП. Раніше повідомлялося про роз’яснення прикордонників щодо виїзду з України чоловіків з подвійним громадянством.

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Там нагадали, що Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період прописаний у Постанові Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року № 560. Саме цей документ наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм вирішення питання, надається особі відстрочка чи ні.

«Заяви військовозобов’язаних щодо надання відстрочки розглядає спеціальна комісія при районних (міських) ТЦК та СП.

Голова комісії — керівник районного (міського) ТЦК чи відокремленого відділу.

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Члени комісії — представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Ця комісія перевіряє підстави щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації".

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Якщо у особи є підстави для відстрочки, то, додають у ТЦК, військовозобов’язаний (крім заброньованих за органами влади) особисто подає на ім'я голови комісії у заяву за формою, що затверджена Постановою КМУ від 16 травня 2024 року № 560.

«До заяви додаються документи (або їх копії), що підтверджують право на відстрочку. На веб-сторінці Постанови є вичерпний перелік документів, які потрібно додати у тому чи іншому випадку — бронювання, опікунство, здобування освіти тощо.

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Комісія вивчає отримані заяву та документи, за потреби готує запити до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом".

Про прийняте рішення заявнику повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки.

У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови, потім особа направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

«У разі втрати підстав щодо надання відстрочки комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення рішення. Рішення про відмову можна оскаржити у суді».

Раніше повідомлялося, що Кабмін готує нові правила бронювання від мобілізації.

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