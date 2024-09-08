Похолодання йде із заходу: як зміниться погода в Україні наступного тижня

Після панування в Україні антициклону у зв'язку з активізацією циклонічної діяльності над центральною та північною Європою, а також надходженням більш вологої та нестійкої повітряної маси з півдня, наступного тижня погодні умови в нашій країні очікуються активнішими та мінливішими. Практично у всіх областях пройдуть дощі різної інтенсивності, подекуди у супроводі гроз та шквалистого посилення вітру. Однак, незважаючи на нестійку погоду, температура повітря збережеться на аномально високому рівні, за винятком західних областей, де буде помітно прохолодніше. Так вважає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок, 9 вересня, вночі без опадів, удень у південно-східній частині країни, а також місцями у центральних областях можливі невеликі дощі, часом з грозами. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, у західних областях південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, у західних регіонах +6…+12 °С; днем +23…+28°С, на Закарпатті місцями до +30°С.

У вівторок, 10 вересня, помірні дощі із грозами очікуються на Лівобережжі України, вдень також місцями у західних областях. Подекуди можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер переважно південно-східної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +16…+21 °С; днем +24…+29 °С, у північно-східній частині, а також місцями у західних областях +15…+20 °С.

РЕКЛАМА

У середу, 11 вересня, вночі та вранці у західній частині, вдень також місцями на Одещині очікуються дощі, на решті території України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+21 °С; вдень +24…+29 °С, у західних регіонах +15…+20 °С.

РЕКЛАМА

У четвер, 12 вересня, у південно-західних, центральних, а також місцями у східних областях очікується дощова погода, часом опади супроводжуватимуться грозами. В решті регіонів переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, на північному сході південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+21 °С; днем у західній частині +20…+25 °С, на решті території +27…+32 °С.

РЕКЛАМА

У п'ятницю, 13 вересня, короткочасні дощі можливі у західних областях, а також місцями у центральних та північних регіонах України. На решті країни без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5−10 м/с, у західних областях місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+21 °С; вдень +27…+32 °С.

У суботу, 14 вересня, очікується нестійка та дощова погода у більшості західних та північних областей. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+22 °С; вдень у західних областях +14…+19 °С, на решті території +26…+31 °С.

У неділю, 15 вересня, у більшості областей країни без опадів, лише у західній частині, а вдень також на Одещині та Криму пройдуть дощі. Вітер південно-східний, 7−12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря у західних областях вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С; на решті країни вночі +12…+17 °С; вдень +25…+30 °С.

Як писали «ФАКТИ», в Україні вже розпочалося так зване молоде «бабине» літо, яке зазвичай триває з 28 серпня по 11 вересня.

Фото: Pixabay

110

Читайте нас у Facebook