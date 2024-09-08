«Вона дуже сумує за цим»: стало відомо, коли Кейт Міддлтон повернеться до публічного життя

Кейт Міддлтон готується повернутися до виконання королівських обов'язків після заслуженої перерви в публічному житті через лікування від раку. Попри проходження профілактичної хімієтерапії, принцеса Уельська знаходить час, щою підтримати хворих дітей та їхніх батьків. І залишається відданою своїм королівським обов'язкам, працюючи за лаштунками над такими проєктами, як Бізнес-група з питань раннього дитинства її Королівського фонду.

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Королівський інсайдер повідомив, що Кейт прагне повернутися до публічної роботи, але зробить це тільки після того, як її медична команда дасть зелене світло, пише видання Geo.tv.

«Кейт дуже пишається спілкуванням з людьми, — сказав інсайдер. — Це одна з найбільш корисних частин її королівських обов'язків. Вона дуже сумує за цим і сподівається, що лікарі дозволять їй повернутися до цього в найближчому майбутньому. Вона нічого не робитиме без дозволу лікарів, і, на жаль, через те, що хімієтерапія послаблює імунну систему, відновлення роботи на публіці займе більше часу».

Наразі вона зосереджена на одужанні та проведенні часу зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, та дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Нещодавно принцеса разом з дітьми взяла участь у жартівливих змаганнях.

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На завершення інсайдер повідомив, що, коли діти підуть до школи, Кейт планує поступово повернутися до виконання своїх королівських обов'язків.

А коли здоров'я принцесси стане досить міцним, вона напевно певернеться і до занять спортом, і до свого карколомного хобі, яким свого часу шокувала принца Вільяма.

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