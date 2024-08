«Божевільна»: Кейт Міддлтон шокувала принца Вільяма карколомним хобі

Історія кохання принцеси Кейт і принца Вільяма зберігає безліч дивовижних подробиць про їхній роман і стосунки, що тривали десятиліттями.

У принцеси Уельської, яка відома як надзвичайно спортивна натура, є «небезпечне» хобі, яке викликало здивування у її чоловіка принца Вільяма, пише видання The News.

Хобі матері трьох дітей, схоже, лякає її чоловіка, який прозвав Кейт «божевільною» за її карколомні заняття.

У 2023 році Кейт розповіла про своє небезпечне хобі Майку Тіндаллу для його подкасту «The Good, The Bad And The Rugby».

«Я дійсно, щиро, люблю всі види спорту, — сказала вона. — Я завжди пам'ятаю, як ми займалися фізичними вправами, використовували своє тіло, чи то ходьба, чи то сходження Озерним краєм у Шотландії, чи то плавання з самого раннього віку».

Вона продовжила: «Мої батьки завжди заохочували нас бути фізично активними й спортивними, вони завжди заохочували нас займатися командними видами спорту і пробувати щось нове».

І нарешті Кейт розповіла про своє хоббі: «Холодне плавання — чим холодніше, тим краще. Я його просто обожнюю. До такої міри, що Вільям каже: „Ти божевільна“, а в цей час темно і йде дощ. Я піду і буду шукати холодну воду. Мені це подобається».

Кейт, яка зараз проходить курс лікування від раку, не дозволяють плавати в холодній воді. Проте, поки вона відновлюється, їй вдається спостерігати за спортом — зокрема під час поїздки на Вімблдон з донькою Шарлоттою.

А нещодавно принцеса взяла участь у жартівливих змаганнях з дітьми.

