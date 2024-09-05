«Мені прикро»: Кейт Міддлтон написала проникливого листа про боротьбу за здоров’я

Кейт Міддлтон знайшла час, щоб написати листа мамі, дочка якої страждає на целіакію (автоімунне захворювання тонкої кишки — Авт.), і розповісти про важливість міцного психічного здоров'я. Раніше Кірсті Керр написала принцесі Уельській і розповіла, як її дочка Ісла бореться з целіакією. П'ятирічна Ісла часто відчуває себе не такою, як її друзі, оскільки їй доводиться дотримуватися суворої дієти і вона не має стільки енергії, як інші діти, пише The Mirror.

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«Ісла бореться, як може боротися п'ятирічна дитина», — зізналася її мама. У своєму листі Кірсті також поділилася власними побоюваннями, що в Ісли розвинеться «якась тривожність щодо їжі». Принцеса Кейт відповіла на лист, поділившись своїми побажаннями для сім'ї Кірсті.

«Щиро дякую за ваш лист до принцеси Уельської, — розпочався лист. — Мені було дуже прикро дізнатися про труднощі, з якими зіткнулася ваша дочка, але було дуже приємно дізнатися про прогрес, якого досягла Ісла».

Кейт похвалила Кірсті за її «старанність» у захисті доньки і сказала, що це «справді гідно захоплення». Лист, з яким ознайомився журнал Hello, закінчувався словами: «З вашого боку було дуже шляхетно взяти на себе клопіт написати цей лист. Принцеса Уельська просила мене передати вам і вашій родині найкращі побажання». Лист був підписаний керівником королівської канцелярії.

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Наразі Кейт «почувається набагато краще», оскільки лікарі повідомили про нові результати лікування її раку. Раніше принцеса Уельська віступила від королівських обов'язків, щоб зосередитися на своєму здоров'ї після того, як у березні оголосила, що у неї діагностували рак. Вона проходить профілактичний курс хіміотерапії.

Кейт повільно та поступово повертається до публіки та роботи, і джерело повідомило, що вона відчуває себе «здоровішою», але все ж таки більше зосереджена на родині і готується до повернення дітей до школи.

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«Для неї це такий гірко-солодкий час, вона завжди хвилюється, коли повертається до школи, тому що це нова віха для її дітей, і ще один доказ того, як швидко вони ростуть», — пояснило джерело.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї незабаром будуть зайняті в школі, що дасть Кейт «набагато більше часу, щоб знову зосередитися на роботі». Джерело також стверджує, що Кейт «з нетерпінням чекає на можливість відволіктися» від своїх суто медичних справ — процедур і візитів до лікарів.

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У розмові з Life & Style воно додало: «В ідеалі, вона хотіла б повернутися до свого старого графіка, але для цього їй потрібен час». А також, що Кейт заохочують до «повільного і стабільного розвитку подій».

Раніше повідомлялося, що принц Вільям і Кейт Міддлтон повелися дивно в день річниці загибелі принцеси Діани.



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