Новий тиждень змусить представників деяких знаків Зодіаку проявити силу свого інтелекту, вважає мольфар Макс Гордєєв, який склав Таро-гороскоп для всіх представників зодіакального кола на цю семиденку.



Про те, що саме обіцяють карти Таро у понеділок, 9 вересня, розповідає українське видання з посилання на сайт TrueTarot.



ВІДЕО ДНЯ

Овнам — «Лицар Жезлів»

Овнам доведеться зануритися в енергійні події. Лицар Жезлів приносить бажання рухатися вперед, братися за нові проєкти і проявляти ініціативу. Сьогодні ви будете сповнені ентузіазму, але пам'ятайте, що важливо не поспішати і ретельно планувати кожен крок.

Тельцям — «Четвірка Кубків»

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Тельці можуть відчути певне розчарування або нудьгу. Четвірка Кубків вказує на період, коли ви можете втрачати можливості через зосередженість на внутрішніх переживаннях. Постарайтеся озирнутися навколо — життя пропонує вам нові перспективи, якщо ви відкриєтеся для них.

Близнюкам — «Сімка Мечів»

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Близнюкам сьогодні варто бути уважними до прихованих мотивів. Сімка Мечів попереджає про можливі інтриги або недомовки. Будьте обережні з тими, хто пропонує легкі шляхи вирішення проблем. Краще діяти відкрито і чесно, щоб уникнути небажаних наслідків.

Ракам — «Імператриця»

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Раки опиняться в центрі енергії достатку і турботи. Імператриця символізує родючість і творчість. Сьогодні — чудовий день для того, щоб реалізувати свої ідеї, а також приділити увагу сім'ї та близьким. Ваше серце буде наповнене любов'ю і вдячністю.

Левам — «Десятка Жезлів»

Понеділок для Левів може виявитися важким у плані зобов'язань. Десятка Жезлів вказує на накопичений тягар відповідальності. Постарайтеся не брати на себе більше, ніж ви можете витримати, і делегуйте завдання іншим, якщо це можливо. Турбота про себе теж важлива.

Дівам — «Маг»

Діви у понеділок відчують прилив творчої сили. Маг говорить про те, що ви володієте всіма необхідними ресурсами для досягнення своїх цілей. Також це відповідний день для початку нових проєктів і використання своїх умінь на повну потужність. Вірте в себе — ви перебуваєте на вершині можливостей.

Терезам — «Трійка Кубків»

Терези сьогодні опиняться в оточенні свята і радості. Трійка Кубків символізує дружбу і єдність. Це день, коли вам варто насолодитися компанією близьких друзів і хорошими новинами. Соціальні зв'язки зміцнюватимуться, і ви відчуєте гармонію в спілкуванні з оточуючими.

Скорпіонам — «П'ятірка Пентаклів»

Скорпіони сьогодні можуть зіткнутися з тимчасовими труднощами. П'ятірка Пентаклей вказує на фінансові або емоційні втрати. Однак ця карта нагадує, що навіть у найважчі моменти важливо не втрачати віру і шукати підтримку у близьких. В цей день потрібно бути особливо уважними до свого самопочуття.

Стрільцям — «Король Жезлів»

Для Стрільців понеділок буде часом лідерства і впевненості в собі. Король Жезлів вказує на можливість проявити себе в ролі лідера, особливо в професійних справах. Це день, коли ваші ідеї надихатимуть інших, і ви зможете досягти високих результатів.

Козерогам — «Суд»

Понеділок для Козерогів стане моментом внутрішнього пробудження. Карта Суд символізує важливі рішення і зміни. Можливо, вам доведеться переглянути свої минулі дії і зробити висновки, щоб рухатися далі. Це час усвідомлення й оновлення.

Водоліям — «Шістка Кубків»

В понеділок Водолії можуть зануритися у спогади. Шістка Кубків символізує повернення до минулого, чи то через старих друзів, чи то через незакінчені справи. Цей день може принести відчуття ностальгії, але важливо пам'ятати, що минуле може стати джерелом натхнення для майбутніх дій.

Рибам — «Двійка Пентаклів»

Рибам сьогодні доведеться балансувати між кількома завданнями. Двійка Пентаклей вказує на необхідність гнучкості та вміння адаптуватися. Можливо, ви стикатиметеся зі змінами, які вимагатимуть від вас швидко ухвалювати рішення і зберігати рівновагу.

Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-відеогороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня від «Чародійки».

Крім того, нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали, життя яких знаків зодіаку почне покращуватись після затемнення 18 вересня.

Фото Pixabay

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