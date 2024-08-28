У Десні та її затоках заборонено купання та ловля риби: що сталося

Після того, як російські війська вдарили по греблі Київської ГЕС, екологи виявили у річці Десна та її затоках отруйну речовину.

Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момонт.

ВІДЕО ДНЯ

Він уточнив, що в Десні та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Мешканцям громад Броварського та Вишгородського районів, через які протікає Десна, заборонили купатися та ловити рибу.

26 серпня на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про заборону купання та вилову риби у Десні та її затоках.

РЕКЛАМА

«26.08.2024 року відбулось позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відповідно до протоколу № 14, п. 2.5, 2.6, 2.7, Броварським та Вишгородським районним державним адміністраціям, головам Вишгородської та Пірнівської територіальної громад, заборонити для мешканців купання та вилов риби. …Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках! До отримання безпечних показників від екологів. Довести інформацію до підлеглих!» — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», 26 серпня ворожі російські війська під час масованої ракетної атаки вдарили по Київській гідроелектростанції у Вишгороді. Тоді керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що зруйнувати греблю ГЕС ракетами неможливо.

Під час тієї атаки постраждали 15 областей України. Окупанти завдали ударів по енергооб'єктах, в багатьох регіонах виникли перебої зі світлом та водою.

РЕКЛАМА

26 серпня українська ППО в результаті протиповітряного бою збила 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

193

Читайте нас у Facebook