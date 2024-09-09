«Покровський напрямок став несподіванкою»: ЗМІ розповіли, що допомогло зміцнити фланг

Російський наступ на місто Покровськ, яке стало центром війни в останні місяці, зупинився на одній з ключових ділянок фронту більше ніж на тиждень, хоча на інших ділянках фронту просування продовжувалося, повідомляють солдати, які воюють в цьому районі. Карти поля бою, створені на основі відкритих джерел, таких як супутникові знімки та відео, розміщені в Інтернеті, також свідчать про зупинку, пише The New York Times.

ВІДЕО ДНЯ

Тим не менш, бої в селах і полях на схід від міста, яке є логістичним центром для оборони України на сході Донбасу, не припиняються, і не було жодних ознак того, що великі російські сили, зібрані в цьому районі, відмовилися від своєї мети просунутися до міста.

У ризикованій, несподіваній спробі послабити тиск на війська на східному фронті Україна минулого місяця розпочала наступ на росію на слабо захищеній ділянці російського кордону, швидко захопивши більше території всередині росії, ніж рф захопила за майже рік свого наступу на сході України. Але, виступаючи на економічному форумі, президент путін заявив, що російська армія не відволікатиме сили з українського Донбасу, який він назвав «першочерговим пріоритетом» армії, «для захисту російської землі».

Україна посилила свої війська в районі Покровська солдатами з двох бригад, які за останні три дні опублікували відео та заяви, що свідчать про їхню присутність поблизу міста. Щонайменше одна бригада була передислокована з іншої ділянки фронту, що потенційно може послабити оборону на цій ділянці.

РЕКЛАМА

«Покровський напрямок став несподіванкою, — говорить командир танка, з позивним „Кислий“, на відео, опублікованому 93-ю механізованою бригадою ЗСУ. — Для мене і мого екіпажу це було вперше».

Інший підрозділ, 12-та бригада Національної гвардії України, опублікувала заяву в Telegram, в якій йдеться про те, що солдати розгорнулися в Нью-Йорку, місті на північній околиці російського наступу в напрямку Покровська.

РЕКЛАМА

«На момент розгортання бригади в цьому районі ситуація на фронті була катастрофічною, — йдеться в повідомленні. — Незважаючи на запеклі бої, наші бійці тримають оборону».

У повідомленні йдеться, що солдати проводять локальні контратаки в цьому районі, на одному з флангів російського наступу в напрямку Покровська.

РЕКЛАМА

Російські війська стрімко просувалися до міста протягом серпня, долаючи відкриті поля і невеликі села у західному напрямку. Цей наступ безпосередньо на Покровськ зупинився тиждень тому біля міста Селидове, як показують карти поля бою.

Але російський наступ продовжився в південному напрямку, де російська армія майже оточила ділянку утримуваної Україною території між містами Покровськ і Курахове.

Раніше головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський в інтерв'ю CNN заявив, що Україна стабілізувала оборонні лінії і що наступ росії на Покровськ не просунувся «ні на метр».

248

Читайте нас у Facebook