Російські війська прискореними темпами просуваються під Покровськом. Завойовується село за селом, українці частково відступають, експерти бачать хитку ситуацію. Тим часом наступ кремлівських військ, як кажуть, зупинено. Головнокомандувач української армії Сирський заявляє, що стратегія Києва працює.

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Російські та українські версії наступу під Покровськом, нинішнім епіцентром війни, наразі розходяться. У той час як російська сторона бурхливо святкує наступ на невелике, але логістично важливе місто, Україна стверджує, що зупинила наступ кілька днів тому. Про це в інтерв'ю CNN заявив командувач армії Сирський.

За словами Сирського, попри те, що район перебував під величезним тиском, українським військам вдалося зупинити просування супротивника.

«За останні шість днів ворог не просунувся в напрямку Покровська ні на метр. Тобто наша стратегія працює», — заявив командувач.

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Росіяни були позбавлені можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших напрямків.

Кажуть, що наступ українських військ на російську територію в Курській області значною мірою сприяв тому, що кремлівські війська більше не наступають на Покровськ. Однак багато експертів нещодавно висловили незгоду з цією думкою, оскільки повідомляється, що з цього району до Курська було виведено лише кілька підрозділів, пише видання N-tv.de.

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Сирський визнав в інтерв'ю CNN, що кремлівські війська переважають за кількістю солдатів і озброєння. «Ми не можемо воювати так само, як вони», — сказав командувач армії. Але саме тому, за його словами, Україна обирає «найбільш ефективний підхід до розгортання наших сил і ресурсів, максимально використовуючи місцевість і технічні споруди, а також використовуючи нашу технічну перевагу».

Нещодавно з'явився звіт Forbes, в якому стверджувалося, що сотні українських військових перебувають під загрозою оточення. Близько тижня тому Інститут дослідження війни (ISW) говорив про швидкі темпи просування російських військ на Покровському фронті.

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Однак, як кажуть експерти, успіх рф став можливим частково завдяки відходу українських військ. Це є частиною стратегії армії щодо відходу на більш вигідні позиції для кращої оборони або навіть контратак, а також для захисту життя солдатів з огляду на нестачу особового складу, пише видання.

Військовий експерт полковник Рейснер заявив в інтерв'ю N-tv.de, що якщо Україна не зможе вчасно стабілізувати третю лінію оборони за допомогою підтягнутих резервів, то крім захоплення міста росіянами, можливий глибокий прорив на захід.

«Це може призвести до краху українського фронту на Донбасі, — вважає Рейснер. — Україна повинна запобігти цьому за будь-яку ціну».

У нещодавньому аналізі ISW зазначається, що російські наступальні операції на Донеччині не свідчать про неминучий крах фронту в Україні в цілому, «навіть якщо путін намагається представити просування в Донецькій області як драматичне».

Раніше повідомлялося, що воїни «Азова» повернули під контроль Сил оборони частину селища Нью-Йорк. Вони також деблокували у селищі бійців іншого підрозділу, які потрапили у оточення.

Також стало відомо, що під Покровськом російські терористи стратили трьох українських військовополонених.

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