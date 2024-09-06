«Азов» відбив у росіян частину Нью-Йорка

На Покровському напрямі фронту ЗСУ відбили атаки росіян й частково стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

А сьогодні воїни «Азова» повідомили, що під контроль Сил оборони повернули частину селища Нью-Йорк. Вони також деблокували у селищі бійців іншого підрозділу, які потрапили у оточення.

ВІДЕО ДНЯ

«12 бригада спеціального призначення „Азов“ спільно із суміжними підрозділами веде бої у селищі Нью-Йорк. … завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, „Азову“ вдалося стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорка і деблокувати перебувають у ворожому оточенні Сили оборони», — йдеться у повідомленні «Азова».

За інформацією військових, за добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, за заявою МО рф, російські війська захопили селище Нью-Йорк Донецької області 20 серпня. РосЗМІ писали, що «одним із небагатьох осередків опору ЗСУ» в населеному пункті залишається Дзержинський фенольний завод.

Український OSINT-проект DeepState тоді повідомляв, що в ніч на 20 серпня тривали важкі бої за Нью-Йорк. На карті DeepState невеликі території на півночі селища залишаються у сірій зоні.

РЕКЛАМА

Селище Нью-Йорк розташоване у Бахмутському районі Донецької області на північний захід від Торецька. Російські війська розпочали наступ тут влітку 2024 року.

«ФАКТИ» писали про те, що головком Сирський в інтерв'ю CNN заявив, що ВСУ не можуть воювати так, як противник, який має в рази переваги у військовій техніці та особовому складі. А українські мобілізовані перед відправкою на фронт проходять прискорену підготовку і протягом місяця не встигають освоїти всі премудрості військової справи.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook