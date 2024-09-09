Любов настала так зненацька: 28-річний ухилянт уклав шлюб з тещею, яка має інвалідність

Щоб виїхати з України під час війни, ухилянти вигадують будь-які способи, інколи навіть готові йти до тюрми за напад на військовослужбовців ТЦК або прикордонників.

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Неодноразово прикордонники фіксували випадки, коли виїхати за кордон хотіли військовозобов'язані чоловіки на підставі так званого супроводу своїх дружин з інвалідністю. Але якщо такої дружини немає, то її знаходять.

Так, у Державній прикордонній службі розповіли, що днями виїхати за межі України намагався 28-річний чоловік, який одружився зі своєю 40-річною тещею. У тещі є інвалідність І групи.

Прикордонники з'ясували, що днем раніше за кордон виїхала реальна дружина 28-річного хлопця.

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«За версією „молодят“, їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього», — повідомили у ДПС.

Прикордонники також зазначили, що «молодята» вже намагались перетнути кордон в іншому пункті пропуску,

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Про порушників прикордонники повідомили Нацполіцію.

Раніше ми писали про чисельні випадки загибелі ухилянтів у річці Тиса.

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