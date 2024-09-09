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Події

Любов настала так зненацька: 28-річний ухилянт уклав шлюб з тещею, яка має інвалідність

19:31 9 вересня 2024
люди

Щоб виїхати з України під час війни, ухилянти вигадують будь-які способи, інколи навіть готові йти до тюрми за напад на військовослужбовців ТЦК або прикордонників.

Неодноразово прикордонники фіксували випадки, коли виїхати за кордон хотіли військовозобов'язані чоловіки на підставі так званого супроводу своїх дружин з інвалідністю. Але якщо такої дружини немає, то її знаходять.

Так, у Державній прикордонній службі розповіли, що днями виїхати за межі України намагався 28-річний чоловік, який одружився зі своєю 40-річною тещею. У тещі є інвалідність І групи.

Прикордонники з'ясували, що днем раніше за кордон виїхала реальна дружина 28-річного хлопця.

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«За версією „молодят“, їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього», — повідомили у ДПС.

Прикордонники також зазначили, що «молодята» вже намагались перетнути кордон в іншому пункті пропуску,

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Про порушників прикордонники повідомили Нацполіцію.

Раніше ми писали про чисельні випадки загибелі ухилянтів у річці Тиса.

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