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Суспільство та люди

Доведеться отримувати довідку без проходження ВЛК: як може виїхати за кордон чоловік, у якого дружина з інвалідністю

11:43 26 лютого 2024
на кордоні

В Україні триває режим воєнного стану й продовжується загальна мобілізація. Виїзд чоловіків від 18 до 60 років за межі країни заборонений. За яких обставин може виїхати за кордон чоловік, у якого дружина має II групу інвалідності та які документи для цього потрібні.

Про це розповів адвокат Андрій Межирицький.

За його словами, не має значення місце реєстрації жінки — чи вона проживає спільно з чоловіком, чи окремо від нього.

«А от з документами з ТЦК на сьогодні склалася така ситуація, що прикордонники вимагають їх, незважаючи на те, що це не передбачено Правилами перетину кордону», — каже юрист, зазнаючи, що судова практика у цьому, на жаль, підтримує прикордонників.

Водночас інвалідність дружини є підставою для отримання відстрочки, і вона дає право на виїзд з країни.

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Тож при проходженні паспортного контролю такому чоловіку необхідно мати:
- паспорти для виїзду за кордон (свій та дружини);
- оригінал свідоцтва про шлюб;
- пенсійне посвідчення дружини, в якому зазначено групу та причину інвалідності.

І, крім того, у чоловіка повинен бути військово-обліковий документ (приписне, військовий білет, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), в якому стоїть штамп про перебування на обліку та наявність відстрочки на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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«Отримати такий документ та позначки в ньому, не так вже й складно, але доведеться доводити співробітникам ТЦК своє право отримати відмітку про відстрочку без проходження військово-лікарської комісії», — так юрист відповів на запитання заявника.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про мобілізацію зазначається, що мобілізувати можуть студентів та аспірантів, які здобувають освіту коштом фізичних та юридичних осіб на умовах контракту.

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