Після низки харчових отруєнь зіпсованими продуктами школярі столиці потерпають від іншої неприємності.

Так, в одній із шкіл зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів, повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

ВІДЕО ДНЯ

«Наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші — проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря», — говориться в повідомленні.

Своєю чергою, ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» повідомила відповідні служби про інцидент. Наразі триває епідеміологічне розслідування, щоб встановити джерело інфекції.

РЕКЛАМА

Також медики наголосили, що гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Зазначимо, що на початку червня в Одесі та Львівській області зафіксували масові випадки харчового отруєння. Більшість постраждалих — діти.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що війна в Україні посилила розвиток супербактерій, що мутували, й які можуть протистояти антибіотикам.

РЕКЛАМА

29

Читайте нас у Facebook