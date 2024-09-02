Через війну в Україні розвиваються супербактерії. Вони не бояться антибіотиків, — ЗМІ

Війна в Україні посилила розвиток супербактерій, що мутували, й які можуть протистояти антибіотикам. За словами медичних працівників, випадок солдата, якому ампутували ногу через те, що антибіотики не могли вилікувати цю інфекцію, є ознакою зростання кризи, пише The Sunday Times.

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Зазначається, що поєднання п'яти різних антибіотиків не змогло вбити бактерії в організмі солдата: через те, що рана все ще гноїлася, лікарі змінили схему лікування, щоб спробувати чотири інші препарати, включаючи «Колістин», — «верхній» антибіотик із сильними побічними. ефектами. Його використовують лише у крайніх випадках, коли ніщо інше не діє. Але така схема також мала обмежений вплив. Щоб врятувати життя солдата від мутованих супербактерій, довелося ампутувати ногу по коліно.

Описаний інцидент не був поодиноким випадком. Подібні повідомлення надійшли з Норвегії, Нідерландів та Німеччини, де лікарні також надавали медичну допомогу солдатам з України.

Професор клінічної бактеріології Лундського університету у Швеції Крістіан Рісбек минулого року провів дослідження, в якому перевірив зразки 141 пацієнта, які лікуються в українських лікарнях.

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«Я ніколи не бачив такого опору. Це було найгірше, що я бачив. Це дуже, дуже стійкі бактерії», — сказав він.

У дев'яти зразках, які він протестував, бактерії були стійкими до кожного доступного антибіотика.

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Україна стала останньою лінією фронту проти війни із супербактеріями. І це стосується не лише солдатів. Вісім зразків у дослідженні були від новонароджених немовлят із пневмонією.

«Усі пацієнти — солдати та цивільні — потрапляють до лікарень поблизу бойових дій. Це повний хаос, і всі перемішані», — сказав Рісбек.

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Консультант з інфекційних захворювань лікарні Челсі та Вестмінстера, доктор Люк Мур, якого викликали для допомоги у лікуванні українського солдата, описав антимікробну резистентність — відому як AMR — як «тиху пандемію».

«Якщо ми не розколемо цей горіх, це загрожує всьому іншому, що ми робимо. Це загрожує нашій здатності виконувати прості хірургічні операції; це загрожує нашій здатності надавати хіміотерапію хворим на рак», — сказав Мур. Адже, за його словами, якщо бактерії продовжуватимуть розвиватися, це поставить під загрозу навіть звичайну медичну допомогу: «Банальне видалення мигдалин у дитини загрожуватиме його життю».

Десятиліттями лікарі попереджали про антиутопічне майбутнє, в якому антибіотики стануть марними.

Світові лідери, які цього місяця збираються на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, намагатимуться досягти угоди щодо запобігання загрозі супербактерії.

Колишня головна лікарка Великобританії Дама Саллі Девіс, а нині спеціальна посланниця з питань антимікробної резистентності, сказала: «Нам треба перейти від розмов до дій».

Так, дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet у 2022 році, показало, що у 2019 році було 4,95 мільйона смертей, пов'язаних із стійкими до ліків бактеріальними інфекціями, з яких 1,27 мільйона були безпосередньо пов'язані із супербактеріями.

Заступник директора з антимікробної резистентності в Агентстві охорони здоров'я Великобританії Доктор Колін Браун сказав: «Цифри будуть тільки рости і рости і рости. Це не проблема майбутнього — це сьогоднішня проблема».

І це не лише криза зон бойових дій та далеких земель. У 2022 році в Британії понад 58 тисяч людей заразилися інфекцією, стійкою до антибіотиків, що на 4 відсотки більше, ніж роком раніше. Щороку в країні від таких інфекцій помирає майже 8000 людей.

Стійкість до антибіотиків є однією з найбільших загроз здоров'ю людей. За даними ООН, якщо ситуація докорінно не зміниться, до 2050 року через це може померти до 10 млн. людей.

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