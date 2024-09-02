«Закінчилося море сліз»: українські зірки відвели дітей до шкіл

Чергова ракетна атака на столицю України не завадила провести перший навчальний день у Києві. Зіркові батьки на своїх сторінках у соціальних мережах поділилися першим навчальним днем своїх дітей. Стали першокласниками діти Світлани Тарабарової, Тимура Мірошниченко, Григорія Решетніка. Повернулася до навчання в Україні і донька співачки Олі Полякової Аліса. Дівчина до цього навчалася у Англії. Полякова поскаржилася, що, оскільки не має у Києві власного житла, то їй доведеться возити доньку човном з-за міста за 100 кілометрів від столиці.

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«Закінчилося море сліз, щастя повернулося! — написала на своїй сторінці Оля Полякова. — Мрія збулася! Аліса в своїй школі (до речі, яку ненавиділа до війни), все визнається в порівнянні, давай, дитинко, ти обіцяла вчитися краще за всіх».

Пішов до школи і 12-річний син акторки Ксенії Мішиної Платон. Артистка розповіла, що у школі для батьків влаштували справжнє свято зі смаколиками.

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«Перше вересня завжди повертає мене в дитинство, коли все було простішим і, здається, зрозумілішим, — написала Ксенія. — Пам’ятаєте, як ми гризли крейду на перервах, ходили в чорно-білій формі та вважали своїм героєм класного керівника, у якого було 40 учнів?

Сьогодні все поступово змінюється: тепер на перервах нове покоління займається робототехнікою, обирає одяг за настроєм і має індивідуальний підхід від тьютора та психолога. І це далеко не всі плюшки. Ностальгія, звісно, тепла, але світ змінився на краще".

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Родина телеведучого Григорія Решетніка у повному складі вирушила до школи (фото у заголовку — Авт.) — їх три сини стали учнями.

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«Цей момент настав — усі наші сини тепер школярі, — поділився Григорій. — Вітаємо всіх дітей і батьків з новим навчальним роком! Нехай він стане переможним для нашої країни».

Подружжя Тимура та Інни Мірошниченків відправили до першого класу доньок Мію та Ангеліну. Нагадаємо, Ангеліну пара нещодавно удочерила.

«Ми батьки першокласниць! — написала Інна. — Самі в шоці!»

Ангеліна Мірошниченко

Емоційно звернулася до сина-першокласника Івана співачка Світлана Тарабарова.

«Сину, це твій перший клас і перший дзвоник, — поділилися артистка. — Важко не плакати, але це сльози радості, ми неймовірно пишаємось тобою!.. Наші діти виростуть сильнішими і розумнішими за нас, незмінною залишиться тільки наша любов».

Нагадаємо, Світлана Тарабарова написала пісню до популярного українського фентезі-шоу.

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