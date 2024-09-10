Бурштиновий джем із гарбуза: простий рецепт вишуканих ласощів

Гарбуз — король осені. Яскравий і ошатний, він прикрашає собою будь-який простір. А вже про смак гарбуза й говорити нема чого. Гарбузова каша, салати і пиріжки з гарбузом, варення і навіть гарбузовий «мед» - все це неймовірно смачно.

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А що ви готуєте з гарбуза? Чи є у вас улюблені рецепти? Як часто ви їх використовуєте?

Гарбуз не тільки смачний і корисний, але й досить бюджетний, що для багатьох людей важливо.

Рецептом чудового гарбузового джему поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- З таким джемом роблять пиріжки та слойки, — каже Елла Іванова. — А також подають до чаю та тостів. Бурштиновий гарбузовий джем — справжня насолода. За бажання при варінні в джем можна додати перець чилі — вийде досить пікантно.

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Гарбузовий джем Гарбуз — 500 г м'якоті

Цукор — 250 г

Вода -100 г

2 гвоздики

Запекти гарбуз у духовці. На сковороді закип'ятити воду із цукром, додавши гвоздику. Доповнити запеченою гарбузовою м'якоттю. Варити до бажаної густоти та прозорості гарбуза.

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Смачного!

Подавайте у гарному посуді.

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Нагадаємо рецепт ніжного чізкейку з гарбузом.

Фото з альбому Елли Іванової

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