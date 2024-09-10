Бурштиновий джем із гарбуза: простий рецепт вишуканих ласощів
Гарбуз — король осені. Яскравий і ошатний, він прикрашає собою будь-який простір. А вже про смак гарбуза й говорити нема чого. Гарбузова каша, салати і пиріжки з гарбузом, варення і навіть гарбузовий «мед» - все це неймовірно смачно.
А що ви готуєте з гарбуза? Чи є у вас улюблені рецепти? Як часто ви їх використовуєте?
Гарбуз не тільки смачний і корисний, але й досить бюджетний, що для багатьох людей важливо.
Рецептом чудового гарбузового джему поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- З таким джемом роблять пиріжки та слойки, — каже Елла Іванова. — А також подають до чаю та тостів. Бурштиновий гарбузовий джем — справжня насолода. За бажання при варінні в джем можна додати перець чилі — вийде досить пікантно.
Гарбузовий джем
- Гарбуз — 500 г м'якоті
- Цукор — 250 г
- Вода -100 г
- 2 гвоздики
Запекти гарбуз у духовці. На сковороді закип'ятити воду із цукром, додавши гвоздику. Доповнити запеченою гарбузовою м'якоттю. Варити до бажаної густоти та прозорості гарбуза.
Смачного!
Подавайте у гарному посуді.
Нагадаємо рецепт ніжного чізкейку з гарбузом.
Фото з альбому Елли Іванової24
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