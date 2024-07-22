Гарбузовий «мед»: що це таке, чим корисний і як приготувати

З корисного гарбуза можна готувати не тільки гарбузовий суп або пиріг-суфле, але й… мед.

Як стверджують автори каналу «Идеи для дачи/дома», такий мед — справжній бальзам для вашої печінки, а ще він покращує травлення і має проносну дію. Вживати його рекомендується при ожирінні, хворобах нирок та сечового міхура.

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Для того, щоб приготувати гарбузовий мед, у гарбуза зрізають верхівку і виймають всі нутрощі. Потім засипають до країв цукром, накривають зрізаною верхівкою та ставлять у таз.

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Гарбуз повинен стояти у тазу, поки скоринка не стане м'якою. Після цього весь вміст гарбуза зливають у банку. Цей гарбузовий мед потрібно зберігати у холодильнику. Можна пити в будь-якій кількості та у будь-який час.

Раніше нутриціологиня Катерина Крупкіна розповідала про перекуси, які допоможуть «зберегти талію». Серед них — і запечений гарбуз.

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Фото Pixabay

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