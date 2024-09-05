Куди подіти врожай гарбуза: для тих, хто не знає, що робити з овочем

Гарбуз — справді універсальний овоч, при тому не менш корисний, ніж капуста, картопля чи будь-яка інша культура.

Гарбуз годиться для заморожування, приготування варення та десертів, а також на те, щоб їсти його у свіжому вигляді, пише Ukr.Media.

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Тому частину зібраного врожаю неодмінно збережіть свіжим, щоб згодом готувати з нього сік, рагу, запіканки, овочеві гарніри та додавати у каші.

Іншу частину — пошкоджені плоди і ті, які не мають плодоніжок, відправте в морозильну камеру, попередньо нарізавши на кубики, розфасувавши по пакетах або контейнерах.

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Такі заготовки також підходять для рагу чи випічки.

Обов'язково приготуйте з гарбуза консерви — особливо смачним виходить варення, для якого вам знадобиться 1 кг гарбузової м'якоті, 1 лимон, 1 кг цукру і кориця з імбиром до смаку.

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Наріжте продукти на шматочки і томіть на маленькому вогні доти, поки не почне виділятися сік, після чого поваріть 20 хвилин, остудіть 2−4 години, поваріть ще 20 хвилин і закатайте.

Ще один спосіб використати врожай — висушити його. Надалі сушений гарбуз можна додавати в супи, рагу та інші страви. Висушити шматочки гарбуза можна в дегідрататорі або духовці.

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Також гарбуз можна використовувати для початку свого невеликого бізнесу. Про те, як це робити, розповідає фермер з досвідом роботи.

Нагадаємо, що відома городниця з Одеси розповіла, що обов'язково потрібно зробити в серпні, щоб капуста довго зберігалася у погребі чи квартирі.

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