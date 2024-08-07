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Військовослужбовця полку «Азов» вбили в російському полоні: Святослав Паламар повідомив деталі

15:42 7 серпня 2024
Олександр Іщенко

Військовослужбовець полку «Азов» 55-річний Олександр Іщенко помер у російському полоні в Ростові-на-Дону через множинні переломи ребер, шок і закриту тупу травму. Про це повідомив заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар.

Так, він, зокрема, опублікував результати судово-медичної експертизи й довідку про причину смерті Іщенка, які свідчать, що до загибелі призвели множинні переломи ребер, шок і закрита тупа травма грудної клітки через «контакт із тупим предметом».

«Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті», — написав Паламар.

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Він додав, що про цей випадок мають знати всі від США до Китаю.

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«Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій. Лише розголос, тиск на росіян та повернення наших полонених додому можуть зупинити ці вбивства», — наголосив він.

Як писали «ФАКТИ», минулої неділі на Майдані Незалежності в Києві відбувся традиційний недільний мітинг «Free Azov» на підтримку звільнення українських військовополонених.

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