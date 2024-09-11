«Якби Трамп був президентом, путін би сидів в Києві»: що заявили кандидати в президенти США на дебатах, які визначили переможця

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші довгоочікувані дебати, від яких багато в чому залежить майбутнє США та всього світу, включно з Україною.

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Про хід дебатів розповідали багато телеканалів, а українська служба «Голосу Америки» публікувала текстову трансляцію, опираючись на телеканал CNN.

Дебати, які мали б тривати 90 хвилин, трохи затягнулись. Зокрема, через тривалі відповіді Трампа. За підрахунками телеканалу CNN, колишній президент в цілому говорив 43 хвилини, тоді коли його опонентка — 37,5 хвилини.

Загалом питанням внутрішньої американської політики, на кшталт економіки, проблем із мігрантами, заборони абортів, захисту демократії та мирного передання влади, медицини тощо, на дебатах приділялося набагато більше уваги, ніж зовнішньополітичним темам. Проте питанням війни росії проти України та конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС місце також знайшлось.

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При обговоренні війни росії проти України Трамп повторив свої закиди про те, що росія не напала б на Україну, якби він був президентом, але ухилився від відповіді на питання модератора про те, чи хоче він перемоги Києва у цій війні.

«Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами, цифри набагато вищі, ніж ті, які ви отримуєте, це фейкові цифри», — сказав екс-президент США.

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Розкрити свого «мирного плану» на прохання модератора Трамп також не зміг, лиш сказав, що зателефонував би очільникам України та росії, і після цього, за його словами, війна б закінчилась.

«Я добре знаю Зеленського, я добре знаю путіна. Мене поважають обидва. А Байдена не поважають. І за що його поважати, він за два роки не дзвонив путіну. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим, і війна закінчиться», — вважає Трамп.

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Гарріс же звинуватила Трампа в заграванні з диктаторами, а також заявила, що Трамп «здався б за 24 години», а «путін сидів би в Києві» та дивився далі на Європу.

«Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід», — сказала віце-президент.

Вона також зробила чітку заяву про підтримку України, акцентуючи на досягненнях адміністрації Байдена:

«Я зустрічалась із Зеленським за декілька днів до вторгнення. Москва порушила кордони України та її закони. Я тоді поділилась розвідінформацією і думками, як Київ може себе підсилити. Потім ми зібрали 50 країн на підтримку України», — нагадала вона.

Говорячи про конфлікт, який минулого жовтня розгорівся між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС в Секторі Газа, Трамп використав свою шаблонну фразу про те, що ця війна не почалась би, аби він був президентом США. Окрім цього він сказав, що Ізраїль повинен «завершити розпочате», «швидко покінчити з цим» і що США мають «дозволити Ізраїлю завершити роботу».

Гарріс зі свого боку повторила позицію адміністрації Джо Байдена щодо «залізної підтримки» та «непохитної відданості» Ізраїлю з боку США та наголосила, що країна має право на захист, але додала, що важливим є те, як вона це робить. В цьому ключі вона згадала про гуманітарну кризу в Секторі Газа та загибель цивільних від бойових дій.

«Ми знаємо, що ця війна повинна закінчитися. Це має закінчитися негайно, і те, як це закінчиться, полягає в тому, що нам потрібна угода про припинення вогню і нам потрібне звільнення заручників. Тому ми продовжуватимемо працювати над цим цілодобово», — сказала вона, додавши, що виступає за вирішення конфлікту на основі принципу «двох держав».

Спостерігачі за дебатами в опитуванні показали на 6 пунктів більше вірогідності прихильників «республіканців», ніж прихильників «демократів», тобто аудиторія приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні.

Після дебатів телекомпанія CNN провела опитування, згідно результатів якого перемога дісталася представниці Демократичної партії. Так вважають 63% респондентів.

Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув опонент Гарріс Дональд Трамп.

Відповідні результати опитування були оголошені у прямому ефірі каналу.

Зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами між Гарріс і Трампом 10 вересня (вночі 11-го за Києвом), стверджують, що віце-президентка показала кращий результат, згідно з опитуванням CNN серед спостерігачів за дебатами, проведеним SSRS.

Між тим перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат виглядатиме краще: 50% на користь Гарріс, а 50% - на користь Трампа.

Окремо варто згадати про вплив поп-культури на політику. Після завершення дебатів американська співачка Тейлор Свіфт відкрито заявила про підтримку Камали Гарріс на виборах президента США, що може мати суттєвий вплив на молодих виборців. Опитування Newsweek показало, що 18% виборців готові підтримати кандидата, якого схвалює Свіфт.

Чи зможе це допомогти Гарріс залучити більше голосів? Поки що результати залишаються непередбачуваними, але підтримка зірок, таких як Свіфт, точно додає інтриги в президентські перегони.

А поки що 77-річний американський політолог та історик Аллан Ліхтман дав свій прогноз щодо президентських виборів у США у листопаді. Справа в тому, що він з 1984 року використовує модель для прогнозування результатів президентських перегонів з приголомшливим успіхом — за цей час Ліхтман помилився лише раз.

Колаж salon.com/

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