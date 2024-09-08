Майже ніколи не помиляється: аналітик спрогнозував результат виборів у США

Американський політолог та історик Аллан Ліхтман дав свій прогноз щодо президентських виборів у США у листопаді. 77-річний експерт — корифей у своїй галузі. З 1984 року він використовує модель для прогнозування результатів президентських перегонів з приголомшливим успіхом. За винятком мінімальної поразки Ела Гора в 2000 році, Ліхтман завжди був правий, пише n-tv.de.

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Відповідно, Камала Гарріс переможе на виборах-2024 у Дональда Трампа і стане першою жінкою-президентом США. Про це політолог повідомив в телесюжеті New York Post.

Модель Ліхтмана базується не на даних опитувань, а на 13 запитаннях про кандидата від партії чинного президента, які називаються «ключами» і на які можна відповісти «правда» або «брехня». За словами Ліхтмана, якщо принаймні на шість із цих запитань можна відповісти «брехня», влада у Вашингтоні зміниться. Ліхтман розробив систему разом зі статистиком Джеком Мошманом на основі історичних даних виборів.

Фактори на користь Гарріс включають відсутність великого скандалу, відсутність значущого третього кандидата і задовільний економічний розвиток за президента Джо Байдена. Трамп набирає бали, серед іншого, завдяки перемозі республіканців на проміжних виборах до Конгресу 2022 року та тому, що Гарріс не є чинним президентом.

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Навіть якщо на два запитання щодо розвитку зовнішньої політики поки що неможливо дати однозначну відповідь, вісім «ключів» говорять на користь Гарріс, а це означає, що у Трампа немає шансів знову перебратися в Білий дім.

«Камала Гарріс стане наступним президентом Сполучених Штатів, — підсумовує Ліхтман. — Принаймні це мій прогноз на цю гонку. Але результат залежить від вас. Тож голосуйте».

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Нагадаємо, 10 вересня між кандидатами мають відбутися дебати.

Тим часом речник Білого дому з питань національної безпеки адмірал Джон Кірбі попередив американців про російську операцію «Двійник», мета якої — вплинути на вибори президента США.

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