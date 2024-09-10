На дебатах з Гарріс Трампа може чекати пастка: ЗМІ про вибори в США

Коли Трамп проводив дебати з президентом Байденом менше трьох місяців тому, він мав справу з кандидатом, який відставав в опитуваннях, шукав момент для активізації своєї кампанії і відкидав питання про вік і компетентність. Ситуація кардинально змінилася напередодні зустрічі у Філадельфії, пише The Hill.

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Тепер Трамп зіткнеться з Гарріс, яка перетворила перегони на «стрибучий м'яч» і кидає новий виклик колишньому президенту: молодша, енергійніша кандидатка, яка може підштовхнути колишнього президента до небезпечних моментів.

«О, це величезна різниця, — сказав Метт Горман, колишній старший радник президентської кампанії сенатора-республіканця Тіма Скотта і стратег Республіканської партії. — Кампанія Гарріс вже чітко окреслила свій план гри. Вони хочуть мати якийсь момент, подібний до того, що стався на перших дебатах Байдена або віце-президента Майка Пенса у 2020 році, коли вони зможуть виголосити якийсь об'єднавчий заклик».

За словами республіканців, поява Гарріс багато що змінила для Трампа. Вона не така досвідчена дебатерка, як Байден, і під час дебатів чотири роки тому вона не виділялася серед інших, незважаючи на своє прокурорське минуле. Республіканці також стверджують, що їй важко обговорювати деталі та що їй доводиться більше думати на ходу, про що свідчить її інтерв'ю з Лестером Холтом на NBC у 2021 році, яке набуло розголосу.

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Єдине, що не зміниться — це те, що мікрофони кандидатів будуть вимкнені, коли вони не говорять. Команда Гарріс наполягала на тому, щоб мікрофони були постійно увімкнені, очевидно, намагаючись дати Трампу більше можливостей зашкодити його власній кампанії.

Вимкнені мікрофони дуже допомогли Трампу під час перших дебатів і обмежили його можливості перебивати Байдена, на відміну від дебатів чотирирічної давнини, які стали переломним моментом і допомогли чинному президенту здобути перемогу. Це визнали навіть найближчі прихильники Трампа.

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«Мені насправді подобається цей формат для мого батька. Він тримає його дисциплінованим і зосередженим», — написав Дональд Трамп-молодший, старший син експрезидента.

Ситуація з мікрофоном може зашкодити здатності Гарріс — колишньої прокурорки, відомої своїми жорсткими запитаннями під час слухань у Сенаті — проводити перехресний допит Трампа, а саме цього її команда очікує від неї. Але це не зупинить спроби Гарріс налякати Трампа, оскільки республіканці очікують, що вона з легкістю згадає про те, що він був визнаний винним за 34 пунктами фінансового шахрайства, а також відповідальним за сексуальне насильство і наклеп на Е. Джин Керролл.

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Раніше «ФАКТИ» публікували прогноз результату виборів у США від аналітика, який майже ніколи не помиляється.

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