У «Київводоканалі» провели вдалі спроби нейтралізувати забруднення води в Десні, але ситуацію з водопостачанням столиці не можна назвати оптимістичною

Отруйні речовини, які потрапили в Десну з річки Сейм, можуть вже найближчим часом дійти до Києва (нагадаємо, Десна впадає в Дніпро біля столиці, яка значною мірою забезпечується водою саме з Деснянського водозабору). Якщо забруднення не розчиниться до безпечних значень, то чи вдасться очистити від них воду, яку подають киянам? На це запитання в ефірі «Укрінформ ТБ» дав відповідь перший заступник міністра Міндовкілля Олександр Краснолуцький.

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— Дослідним методом за допомогою реагентів «Київводоканал» спробував нейтралізувати забруднення води в Десні, й в нього це виходить, — повідомив обнадійливу інформацію Краснолуцький. — Тому за прогнозами «Київводоканалу», якщо забруднення дійде до столиці, то він готовий справитись з цією проблемою, і кияни не матимуть негараздів з водопостачанням.

Перший заступник міністра Міндовкілля Олександр Краснолуцький

Високопосадовець також заявив, що вже загинуло близько 25 тонн риби та молюсків. Це багато. Проте частина риби врятувалася в притоках Десни, згодом вона повернеться і почнеться відновлення біоресурсів річки, яке триватиме кілька років. Збитки від забруднення, які нарахувала Державна екологічна інспекція, вже досягли 380 мільйонів гривень і будуть зростати.

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Через забруднення загинуло вже близько 25 тонн риби та молюсків

— Існують декілька чинників, які можуть вплинути на ситуацію, — заявив високопосадовець. — Перший чинник — погодні умови. Прогнозуються опади. Якщо випаде велика кількість дощів, ситуація стабілізується швидше. Якщо буде сухо — то довше.

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При цьому Еspreso.tv наводить не такі оптимістичні слова заступника директора ПрАТ «Київводоканал» Володимира Костюка.

— «Київводоканал» двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки (Десни), — заявив Костюк. — На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати, яка вода прийде на водозабір через 4−5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтвердяться й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ.

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Раніше в Київській міській державній адміністрації заявили, що ситуація контролюється, та спростували інформацію про необхідність киянам робити запас води на 5 днів через забруднення в Десні.

Тим часом в столиці погіршилась якість повітря через пожежі в Чорнобильській зоні.

Фото з відкритих джерел

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