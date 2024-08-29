Риба дохне, вода змінила колір: у Держекоінспекції зробили важливу заяву про якість води у Сеймі та Десні

Після заяв Вишгородського городського голови Олексія Момонта щодо виявлення отруйних речовин в Десні та її затоках, які потрапили на українську територію з боку росії, Міндовкілля повідомило про направлення проб води на аналіз.

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«Cитуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає

Усі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії», — цитує пресслужба міністерства першого замміністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького.

За його інформацією, наразі не виявлено жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна — вода в ріках забруднена органічними речовинами. Чиновник не виключає, що якість води поліпшиться за кілька днів.

Також у міністерстві наголосили, що загрози питному водопостачанню населення немає — питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

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Голова Держводагенства Михайло Янчук не виключив, що органічне забруднення сталося через викид неочищених забруднених вод, передає «Україна.Новини».

За його словами, забруднення вже досягло Десни. «Акумульовані сили всіх служб для ліквідації цієї ситуації. Із залученням наукових експертів триває напрацювання варіантів для ліквідації цього забруднення», — зазначив він. Чиновник не виключив, що «десь щось трапилося із очисними спорудами».

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Тим часом в мережу викладають фото та відео з мертвою рибою в річці Сейм на території Сумщини.

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Нагадаємо, що зараз тривають бойові дії на прикордонній Курській області росії, через яку протікає Сейм. Українські військові підірвали кілька важливих мостів через річку.

Фото — скріншот

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