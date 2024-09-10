Отруєні води Десни наближаються до Києва: екологи дали прогноз для столиці

За оновленим прогнозом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, брудна пляма з річки Десна, до якої потрапила забруднена вода з річки Сейм, дістанеться до столиці 14−16 вересня.

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«Усі служби працюють над тим, аби ситуація стабілізувалася. Зокрема, Міндовкілля співпрацює з ПрАТ «АК «Київводоканал» щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів», — йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією екологів, у випадку, якщо якість води погіршиться, ПрАТ «АК «Київводоканал» готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил.

Екологи та фахівці Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ постійно моніторять води Сейму та Десни, у тому числі і в районі питних водозаборів Києва.

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За їх інформацією, станом на цей час у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлені.

Своєю чергою, у Мінприроди заявили про те, що брудна пляма посунулася на 7−8 км південніше Чернігова, до села Шестовиця. При цьому забруднення вже не має однорідного характеру. Наразі є потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, загибель риби.

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«Найгірші показники фіксуються у с. Боромики та м. Чернігів. Вміст розчиненого кисню у Десні в районі с. Боромики знизився до 0,26 мг кисню на дм³ (норма 4 мг/дм³). Перевищення вмісту марганцю у 3,8−8,4 раз фіксується у пунктах с. Пекарів, с. Боромики та м. Чернігів та становить 0,38−0,84 мг/дм3 при нормі 0,1 мг/дм3», — йдеться у повідомленні.

Також у Мінприроди нагадали, що в жодній з річок немає перевищень пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, легких органічних сполук чи важких металів. Вода не є токсичною — а забруднення має виключно органічний характер, додають у відомстві.

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Своєю чергою, еколог, очільник Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко стверджує, що річки забруднені амонієм.

Це — органічна речовина, і, найімовірніше, вона походить з російських виробництв спирту чи цукрового заводу, розташованих в містечку Тьоткіно Курської області.

За його прогнозом, на те, щоб повністю очистити Десну і Сейм від забруднення, піде 1−2 роки.

Найбільшою проблемою зараз є те, що водою з Деснянської водозабірної станції забезпечується більшість мешканців столиці.

Нагадаємо, нещодавно в Україні зафіксували забруднення річок Сейм та Десна. У річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускалася по течії з російського кордону. Через відсутність комунікації між рф та Україною залишається невідомим, чи це було умисне забруднення, чи випадкове.

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