«Ми не повинні бути наївними»: що думають у Німеччині про мирні переговори з путіним

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка не раз жорстко критикувала путіна, висловила скептицизм щодо нових мирних переговорів з президентом росії з метою припинення агресивної війни в Україні.

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«На жаль, на кожен мирний крок, який пропонувався на міжнародному рівні, російська сторона відповідала ще більшим терором, ще більшими стражданнями й, відповідно, ще більшою кількістю смертей, — заявила очільниця німецького дипломатичного відомства на зустрічі зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром у Берліні, пише t-online.de. - Відповідь російського президента завжди була такою: «Замість того, щоб вести переговори, я хочу ще більше знищити Україну».

Міністерка попередила, що «ми не повинні бути наївними, оскільки російська війна ведеться на багатьох різних рівнях». Сусідні країни, такі як Молдова, також повинні завжди братися до уваги.

«Продиктований мир або те, що має на увазі путін, пауза, під час якої він може переозброїтися, щоб захопити всю Україну або навіть поставити під загрозу сусідні країни, такі як Молдова чи інші, — це також має бути на столі, коли ми говоримо про мир», — додала Бербок.

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Раніше міністерка закордонних справ ФРН Аннелена Бербок звинуватила президента путіна в навмисних ракетних ударах по українських рятувальниках.



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